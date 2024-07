Inesperado final para Morata: se va con una lesión tras la celebración de la victoria

Felicidad y euforia es lo que vivió la Selección en los últimos momentos en el estadio que presenció la semifinal entre Francia y España por las semifinales de la Eurocopa 2024. El resultado 2-1 ha metido en la final a La Roja y no es para no celebrarlo. Lo que no se esperaba es el final que tuvo esta fiesta.

Cuando los jugadores se encontraban en el campo de juego celebrando el pase a la final, un miembro de la seguridad que intentaba capturar a un espontáneo que había saltado al campo, resbaló. Con la mala suerte de que este resbalón acabó dando un golpe a la rodilla derecha del delantero de la Selección, Álvaro Morata.

Un accidente que hace que el jugador del Atlético se lleve la mano a la pierna golpeada y haga un gesto de dolor para después irse cojeando al vestuario. Esto precisamente es lo que más preocupa a los aficionados que no quieren tener que enfrentar la ausencia del delantero en un partido tan importante como lo es la final de la Eurocopa 2024.

Preocupa que no pueda jugar la importante final y Luis de la Fuente, en rueda de prensa, aunque señaló que es posible que no sea grave, "hay que esperar" y que esperan "que no sea nada".

Por el momento, su compañero de equipo, Rodri Hernández, en una rueda de prensa posterior al partido, ha hablado sobre el tema: "Ha tenido una caída aparatosa con alguien de seguridad. He hablado con él, está un poco así tal... pero seguro que no será nada".

Victoria agridulce para Morata

El capitán de la Selección se muestra feliz por el resultado que los ha llevado a la final de una Eurocopa una vez más. Sin embargo, a la posible lesión se le suma que, hacía unos días, mostraba cierto descontento por cómo se le trataba en España, asegurando que no existe un respeto hacia él, al menos no el mismo que se le tiene fuera. Su mujer, a través de redes sociales, salía en defensa del delantero: "Odio hacerme la víctima y hacer más polémica, pero esto no me parece ni medio normal, lo siento. ¿Esto es normal?", exclamaba.

En la semifinal, Morata no consiguió callar a las críticas con gol o posibilidad de éste, sin embargo sí que demostró que ejerce bien tanto de compañero como de capitán al trabajar por el equipo. Esto se reflejó en su acción defensiva y liderazgo en el pase realizado por la Selección de España. Finalmente, tras realizado el trabajo en el partido, fue sustituido en el segundo tiempo.

