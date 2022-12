Impiden a la montañista Raquel García subir al Volcán Damavand por ser mujer: "A pocos metros nos dicen que no"

Raquel Garcia, una montañista de Cantabria, ha estado a punto de hacer cima en un volcán de 5.610 metros hasta que su logro se vio truncado y tuvo que darse la vuelta por ser mujer. Los hechos tuvieron lugar en el Volcán Damavand en Irán, país donde los derechos de las mujeres quedan a un lado.

No era la primera vez que esta cántabra subía a una montaña, ya que en el 2019 se convirtió en la primera mujer española en superar el Pisang Peak (Nepal). Tras ello, tocaba el momento de superar nuevos retos. "En Cantabria no lo había hecho ninguna mujer", afirma García, ya que la cima del Damavand se encuentra a más de 5.600 metros de altura. Una cifra que ni ella misma sabía si iba a poder llegar hasta la cima, debido a su complejidad.

Llegó hasta los 5.000 metros, pero cuando pensó que lo conseguiría, su sueño se vio truncado. "A pocos metros nos dicen que no, que nos tenemos que bajar", cuenta la joven. El guía no les permitía seguir más, ya que según él el tiempo se les echaba encima, pero no era cierto. "Estábamos dentro de la hora", asegura García.

El motivo por el que había que dar la vuelta era otro. "El estar allí a unos metros de la cima y que te digan que no puedes subir porque eres mujer pues... es la parte más mala, fea", confiesa.

Llevaba un año trabajando en este reto y se quedo a escasos metros de cumplirlo por ser mujer. La cántabra afirma a ver llorado y sentirse frustrada por lo sucedido, "más que nada por el trabajo que hay detrás". A pesar de todo, no se rinde, pues ya tiene fecha para el próximo reto que "va a ser en mayo".

En este nuevo reto intentará ser de nuevo la primera española en conquistar una nueva cima.