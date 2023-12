Ibon Oregi, subcampeón mundial de surf adaptado: "Siempre que pillas una buena ola, llegas a casa feliz"

Ibon Oregi nació en Markina hace 46 años, pero reside desde hace cuatro en Zarautz, municipio costero guipuzcoano y una de las mecas del surf a nivel nacional. Su nombre es conocido porque el día 1 de octubre de 2020 fue atropellado por un coche y perdió su pierna izquierda. Una desgracia que le hizo cambiar su forma de vida, aunque sin dejar de estar ligada al deporte.

Profesor de educación de profesión y habitual corredor de los triatlones, el deporte ha formado parte de su día a día, por ello, quiso reinventarse. Y, en medio de ese camino encontró el surf adaptado hasta llegar a ser subcampeón del mundo de esta disciplina. "Es una diversión sentirte parte de la naturaleza, jugar con ella. Siempre que pillas una buena ola, llegas a casa feliz", cuenta emocionado a Antena 3 Deportes.

A parte de la medalla, el surf adaptado le ha dado muchas más cosas, "somos una cuadrilla, a mi me da vida esa gente. Veo que no estoy tan mal, que hay personas que están peor que yo".

Ejemplo de superación

Sus experiencias de vida le han hecho ser todo un espejo donde fijarse. Ibon Oregi trata de transmitir a los demás todas las enseñanzas que él ha aprendido a raíz de que su vida diera un giro de 180 grados.

"El 1 de octubre de 2020 andaba corriendo con un amigo y nos atropelló un coche. Me cortó la pierna izquierda por encima de la rodilla", recuerda Ibon Oregi.

"Yo he pasado esos baches malos, he estado llorando en el sofá, he estado solo en el garaje de mi casa llorando encima del rodillo. Pero, hay un día que la cabeza te hace 'click' y te obligas a cambiar tu forma de ver la vida y a disfrutar de todo lo que se pueda", reconoce el propio Ibon. Gracias al surf ha recuperado la libertad y ahora ya es uno más sobre las olas que tanto le han dado.