Carlos Tatay, piloto de Moto 2, sigue recuperándose del grave accidente que le dejó en silla de ruedas

Carlos Tatay sigue recuperándose de su caída a 260 km/h en el circuito portugués de Portimão, que le dejó en silla de ruedas con una lesión medular. Al no tener la médula totalmente seccionada, se espera que recupere la movilidad. Ahora, 5 meses después, sigue luchando por volver a andar, y Antena 3 Deportes ha hablado con él.

Se cayó de la moto a 260 km/h

Tatay no rehúye revivir la terrible caída, y es que en su mano un tatuaje que dice 'full gas', define a la perfección su actitud en la pista. Cuando su cuerpo chocó contra la barrera de protección, rápidamente se dio cuenta de lagravedad: "Lo sabía. De hecho se lo dije a mí padre en la ambulancia. Te encuentras en la UCI, con morfina, y te das cuenta a los pocos días que esto va para largo". El piloto pasó unos meses muy duros intentando recuperar la movilidad.

"Tengo algunos cables 'vivos'. No se sabe cuántos", explica el valenciano. En Toledo recupera también su mente: "La silla tiene que ir aquí abajo, y no estar en la cabeza, porque si no estás completamente perdido". Siguiendo ese pensamiento, y con el objetivo de plasmar ante la gente el proceso de rehabilitación, el aprendizaje de la nueva vida lo ha llevado a las redes sociales, donde se puede ver al piloto realizar todo tipo de actividades en el hospital.

La rehabilitación cuesta 115.000 euros al año

Pese a la brutalidad del accidente de aquel julio, Tatay no le teme a volver a subirse a la moto: "No he tenido miedo yendo a 300 por hora, por una lesión medular tampoco".

Ahora le toca otra batalla, la judicial, porque ha emprendido acciones contra la Federación Española y la Valenciana de Motociclismo. Y es que su rehabilitación cuesta al año 115.000 euros, y el seguro federativo no lo cubre: "Llevo 5 meses, y no he recibido ni una sola llamada de cómo estás".