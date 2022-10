Grumy, el futuro del break dance español que entrena en el metro de Madrid

Samuel García tiene un talento innato: nació para el break dance. Samuel tiene 11 años y ha ganado el bronce en el Campeonato de España. Entrena en casa, pero donde más le gusta hacerlo es en el metro. El problema es que hay escasez de espacios habilitados para este deporte olímpico.

Todo un bronce del Campeonato de España de break dance entrena en el metro: "No me esperaba para nada, pero me hace mucha ilusión ser el tercero de España". Este joven madrileño de 11 años compagina sus entrenamientos en casa con los que realiza dentro de las estaciones ferroviarias.

Y lo hace acompañado de adultos, algo que ahora a Grumy ya no le intimida: "Al principio me daba un poco de vergüenza", confiesa Samuel. El suelo del metro reúne las mejores condiciones para el break dance. Los bailarines más veteranos del 'Madrid breaking club' le ven un gran futuro por sus aptitudes, fuerza y ganas.

Deporte olímpico en París

Samuel también sueña a lo grande: "Me gustaría llegar a los Juegos Olímpicos". Y es que el break dance formará parte del programa olímpico de de los Juegos Olímpicos que se disputarán en París en el año 2024.