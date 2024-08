Gosder Cherilus, ex jugador de la NFL, podría ir a la cárcel tras orinar encima de una anciana en pleno vuelo

Gosder Cherilus, exjugador de la NFL de 40 años, podría enfrentarse a un año de cárcel después de orinar encima de una anciana y agredir a un pasajero en pleno vuelo Boston-Dublín.

Un comportamiento "atroz"

Fue este pasado domingo cuando la policía le detuvo en el aeropuerto de Boston-Logan: "Los agentes ordenaron verbalmente a Cherilus que abandonara el avión, pero él se enfureció y no quiso cooperar. Finalmente, los agentes escoltaron a Cherilus hasta la pasarela y lo arrestaron". El ex de los Detroit Lions tuvo un comportamiento "atroz", según señala el juez que lleva el caso, en mitad de un vuelo con destino a Dublín, ciudad en la que viven familiares suyos y a la que acudió por placer.

Orinó encima de una anciana y pegó a un pasajero

Al parecer, Cherilus estaba en un avanzado estado de embriaguez cuando se subió al avión, al poco tiempo comenzó a discutir con la tripulación y en mitad del vuelo comenzó a orinar encima de una anciana, es más, el informe policial es más concreto: "vació toda su vejiga durante aproximadamente 20 segundos", y después terminó peleándose con otro pasajero con motivo de su asiento. Segundos después cayó desmayado.

Los pasajeros y la tripulación quedaron "en estado de shock total y temían por su seguridad".

El comportamiento del exjugador provocó un gran desorden en el vuelo y retrasó la llegada del resto de pasajeros a su destino. Pese a todo, el hombre de 40 años decidió publicar una disculpa pública en sus redes sociales.

Cherilus 'echa' la culpa a una pastilla para dormir

"Me gustaría abordar los informes de prensa sobre mí que surgieron hoy en relación con una situación que ocurrió a bordo de un vuelo a Irlanda el fin de semana pasado. El vuelo se retrasó inesperadamente 4 horas y yo lo cogí sobre las 12:30. En la preparación de un inesperado vuelo nocturno me tomé una medicación para el sueño que normalmente no uso y que resultó en un comportamiento que no representa mi carácter ni forma de ser y por el que me gustaría disculparme con el resto de pasajeros y tripulación del avión".

Incluso la compañía 'Delta' se vio obligada a lanzar otro comunicado en su web: "Delta tiene tolerancia cero con el comportamiento ilegal y cooperará con las autoridades para lograrlo. Pedimos disculpas a nuestros clientes".

Tras ser detenido declaró en el Tribunal de Distrito de East Boston y fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 2.500 dólares.

Estuvo 8 años en la NFL

Gosder Cherilus estuvo ocho temporadas en la NFL y jugó en los Detroit Lions (2008–2012) que le eligieron en 2008 en el puesto 17º, los Indianapolis Colts (2013–2014) y en el Tampa Bay Buccaneers (2015–2016).

