Gary Hunt y Rhiannan Iffland ganan la primera prueba del Red Bull Cliff Diving World Series en Filipinas

Arrancó en El Nido, una isla de Filipinas, el mundial de clavadistas, más conocido como Red Bull Cliff Diving World Series y donde se citan los mayores especialistas de esta arriesgada y espectacular disciplina. La primera de las cuatro paradas (Filipinas, Italia, Bosnia y Estados Unidos) del Red Bull Cliff Diving World Series se celebró en un lugar paradisíaco, donde los competidores se lanzaron al agua desde una plataforma situada a 30 metros del agua.

Gary Hunt, doble campeón mundial y diez veces ganador del Red Bull Cliff Diving World Series (2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 y 2022), se proclamó vencedor en la categoría masculina, superando al mexicano Jonathan Paredes y el rumano Constantin Popovici, campeón en 2023.

El clavadista británico-francés se llevó la cita inaugural de la temporada con una puntuación de 422,1 puntos, el único clavadista que superó los 400 puntos en Filipinas. Paredes fue segundo con 381,9 puntos y Popovici completó el podio con 381,15 puntos. Carlos Gimeno, el único español que participa en el Red Bull Cliff Diving World Series, fue quinto.

"Estoy muy contento de que las inmersiones hayan salido según lo planeado. Llegué con poca confianza. Todavía no había hecho las inmersiones esta temporada. Así que fue una especie de apuesta un poco en el período previo a este evento. Yo estaba como, 'Está bien, ¿debería ir a Florida? ¿Debería hacer el viaje o debería quedarme en casa y trabajar un poco en diferentes técnicas y cosas así?' Y sí, estoy súper, súper feliz. No sabía si podía hacerlo y lo he hecho. Así que estoy contento de empezar la temporada así. De hecho, tengo muchas ganas de volver y trabajar muy duro y que llegue el resto de la temporada", admitió Gary Hunt.

"Por supuesto, hay alivio. Mi cabeza estaba en el trabajo. Si no me iba bien aquí, era como una temporada de despedida. Así que no esperaba ganar. Por supuesto, estaba pensando en un podio. Un podio probablemente era suficiente. Simplemente se lo quité de las manos. Van a tener que invitarme de nuevo ahora", señaló Hunt tras acudir al evento inaugural con una wild card.

En la categoría femenina, la australiana Rhiannan Iffland se llevó el triunfo con 352,95 puntos, por delante de la estadounidense Kaylea Arnett (320,65 puntos) y la ucraniana Nille Chukanivska (313,8 puntos).

La clavadista australiana cuenta con cuatro oros mundiales (2017, 2019, 2023 y 2024) y ha ganado en ocho ocasiones (2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024 y 2024) el Red Bull Cliff Diving World Series.

