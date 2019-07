El hasta el momento integrante del conjunto blanco, no jugó en el primer partido amistoso de su equipo, viendo el partido desde la grada al no estar ni siquiera convocado. ¿Por qué? Zidane lo tiene claro, no seguirá más con el Real Madrid. "No ha sido convocado porque el club está tratando su salida. Ojalá que sea inminente para todos, para él también.", explicó el entrenador francés.

"No es nada personal. No sé si en 24 o en 48 horas la situación va a cambiar y es bueno para todos. El club está negociando con quién tiene que ir a jugar", declaró. "Si Bale se va mañana, mejor para todos".

Además, el entrenador blanco tuvo tiempo para mostrarse satisfecho por el buen rendimiento de los más jóvenes del equipo como el japonés Kubo, que hizo su debut: "Es un primer partido para nosotros, no podemos estar contentos de la derrota, pero del juego en general hicimos cosas buenas. Para nosotros es normal, tenemos que coger ritmo y contento con la actuación de todos", señaló el míster.