Zidane: "Todavía no hemos ganado nada"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, rebajó la euforia que rodea en los últimos días al equipo blanco, que ganó 1-5 al Getafe, y dijo que "todavía" no ha ganado "nada" cuando falta el tramo más importante de la temporada. El técnico francés señaló que sus jugadores tendrán que ir partido a partido para intentar lograr algún título. A falta de lo que haga el Barcelona esta jornada, el Real Madrid se encuentra a un punto de distancia del cuadro azulgrana y en la Champions está en semifinales.

Zizou ha sido prudente en sus declaraciones: "Hemos hecho un partido fantástico y con seriedad. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir porque todavía no hemos ganado nada. Ganamos partidos, pero tenemos que seguir hasta el final".

Cuestionado por el encuentro de James Rodríguez e Isco Alarcón, se mostró satisfecho con el trabajo de ambos: "Estoy muy contento con ellos. No es fácil porque no jugaron contra el Wolfsburgo. Lo que es importante para nosotros es que cuando tienen la oportunidad de jugar, lo hacen fenomenal. Estoy contento con el trabajo, los goles, pero también con el trabajo de todos en general".

Para Zidane, la Liga y "dormir" a un punto del Barcelona son "importantes", pero insistió en el trabajo diario para mirar hacia delante: "Siempre pensamos en próximo partido. Los jugadores entraron al campo como se debía y lo hicieron muy bien. Estamos a un punto del primero, tienen que jugar los dos que están por delante y vamos a ver. Pero lo más importante es lo que hicimos nosotros. Esto hay que hacerlo siempre. Vamos a descansar y el miércoles tenemos un partido contra el Villarreal, un rival muy difícil".

Preguntado por el estado físico de sus jugadores

El técnico francés manifestó que, aunque le hubiera gustado trabajar un poco más ese aspecto cuando llegó al banquillo, sus hombres están "metidos, concentrados" y muy bien físicamente. En la segunda parte, dio descanso a Benzema, Carvajal y Bale, pero no a Cristiano. Preguntado por el portugués, señaló que de momento no le dará un respiro: "Ya veremos más adelante. Está jugando, lo está haciendo bien, mete goles y no le quiero quitar".

El francés contento con Keylor Navas

Por último, tuvo palabras para Keylor Navas: "Lo que está haciendo es lo mismo que Cristiano. Está bien, contento y muy feliz. Es muy buen portero y está demostrando que es uno de los mejores. Sobre todo, lo que puedo destacar de Keylor es que está muy metido en lo que hace".