Zidane, sobre Isco: "No le estoy dando la oportunidad de demostrar el jugador que es"

El técnico francés aprovechó la rueda de prensa para valorar el sorteo de Champions (el Madrid jugará ante el Atalanta) y también quiso defender a Marcelo e Isco: "Quiero mucho a estos jugadores, nunca voy a olvidar lo que he vivido con ellos".

Zinedine Zidane está pasando por un buen momento como entrenador del Real Madrid, por lo menos si hablamos de la última semana. Enla previa del partido del martes contra el Athletic de Bilbao quiso referirse a varias noticias de actualidad que rodean al equipo blanco.

"Isco va a ser importante. Últimamente no está jugando mucho, no le doy la oportunidad de mostrar el jugador que es. Es un momento puntual. Lo siento por mis jugadores porque les quiero mucho y nunca voy a olvidar lo que he vivido con estos jugadores" aseguró el francés sobre los pocos minutos de Isco en el Real Madrid.

Era obligatoria la pregunta sobre el sorteo de Champions, producido unos minutos antes de la rueda de prensa: "Mucho respeto por el Atalanta. Pero al final esto se va a jugar en febrero. Máximo respeto para el rival pero lo que nos importa es el partido de Liga de mañana. Es en lo que nos concentramos. Es otra gran oportunidad para demostrar lo que somos como equipo".

El técnico francés también fue preguntado por la polémica goleada del benjamín madridista al San Andrés Villaverde el pasado fin de semana. "Qué va a decir el entrenador a los jugadores lo que tienen que hacer... Lamentablemente puede pasar esto, es feo encajar 31 goles. Pero no compete al entrenador decir que no ataquen más. Es algo más de la Federación. Por ejemplo en el baloncesto tras 50 puntos se para el partido, hay que ver por ahí".