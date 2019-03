Zidane: "Me gusta Pogba, pero de momento es jugador de la Juventus"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ofreció su primera rueda de prensa de la pretemporada desde Montreal y habló sobre todo lo que rodea al club blanco en este verano. El primer tema fue el posible fichaje de Pogba. Zidane reconoció que le gusta el centrocampsita galo, pero que "de momento, es jugador de la Juventus".

"Estoy contento con la plantilla que tengo y, además, difícilmente es mejorable. ¿Si me gusta Pogba? Sí, me gusta. Es un jugador bueno, pero hay muchos buenos y no es el único. De momento, es un jugador del Juventus. Me faltan muchos para trabajar aquí, pero por la Eurocopa no podemos hacer nada", afirmó Zidane.

Otros de los nombres propios fue el de James. Zidane aseguró que cuenta con el colombiano: "Es un jugador del Real Madrid, va a volver el 26 como Sergio Ramos y Modric, voy a hablar con él como con todos, no te voy a decir que James es un jugador no titular, es un jugador importante para nosotros, ha jugado menos, sí, pero no lo veo así. Cada vez que he podido meterlo, ha jugado, y va a pasar lo mismo este año".

La otra incógnita de la pretemporada es Álvaro Morata. Zidane dejó claro que se debe quedar en el Real Madrid y se mostró "contento" por su regreso.

"Es un jugador más de este equipo, vuelve y estoy contento. Veremos más adelante, vamos a tener una plantilla muy amplia como siempre y todos van a ser importantes. Álvaro va a ser uno más", indicó Zidane.

Por último, Zidane habló sobre Jesé: "Jesé es jugador de la plantilla. Es verdad que el año pasado no jugó muchos minutos. Yo lo quiero. De momento está en el Real Madrid y yo estoy contento con él".