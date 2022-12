Zidane: "Estoy más tranquilo con Cristiano después de hablar con él"

Zidane afirmó que sus jugadores hicieron "un partido casi perfecto" ante el Villarreal y se mostró feliz por la victoria. "El rquipo ha hecho un partido casi perfecto, estoy muy contento con la actitud de todos", aseguró el técnico galo en rueda de prensa.

Además, Zidane se refirió al estado de Cristiano, que se retiró del césped antes de finalizar el encuentro. "Creo que solo ha sido un susto, pero hay que esperar a las pruebas. Estoy más tranquilo después de haber hablado con él", dijo, a lo que añadió que a veces se arrepiente de no quitar a Cristiano y ahorrarse estas situaciones: "Sí, a veces me arrepiento de no quitarle, qué te voy a decir".

Sobre la Liga: "No ha cambiado nada, vamos a seguir con nuestro fútbol"

El técnico francés destacó el trabajo de Karim Benzema y espera que Bale vuelva a entrenar en la próxima sesión: "El trabajo de Karim es enorme. Ha acabado un poco cansado, y ojalá que Gareth Bale entrene mañana con nosotros y llegue al partido de Vallecas".

Zidane también opinó sobre el final de Liga y de nuevo rebajó la euforia. "No ha cambiado nada, vamos a seguir con nuestro fútbol, nuestra idea, con lo que estamos haciendo últimamente", dijo, tras las victorias de Barcelona y Atlético.