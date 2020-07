Zidane: "Achraf Hakimi es nuestro pero en este club hay dos cosas, la económica y la deportiva"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, habla en rueda de prensa antes del próximo partido del Real Madrid contra el Getafe en el estadio Alfredo di Stéfano. El partido puede ser decisivo para el título de Liga Santander tras el empate del Barcelona contra el Atlético en el Camp Nou.

"Estoy muy contento y orgulloso de los jugadores. Pero nos quedan seis finales y una es mañana. Y hay que pensar en intentar hacer lo máximo para ganar. Estamos bien pero esto no significa nada", reflexiona Zizou.

Han preguntado de nuevo al técnico sobre el calendario blanco: "No puedo hacer nada. Lo único es preparar bien los partidos y recuperar bien. Es una cosa de todos los equipos. Es lo que hay. Tenemos que jugar los partidos y ahora hay que pensar únicamente en el partido de mañana. Estamos preparados para jugar como el Getafe".

Sobre el estado de forma de Hazard: "Es muy bueno y los rivales lo saben. Pero no hay intención de hacer daño a algún jugador. Hay que estar tranquilos con Eden. Ha estado mucho tiempo fuera del campo y hay que ir despacito con él. Va a estar muy bien dentro de poco".

Zidane quiere ganar todos los partidos: "Nuestra intención es ganar los partidos pero luego no se sabe nunca lo que va a pasar. Faltan seis partidos. Estamos con un punto. Y todo se va a decidir hasta el final. Hemos ganado cinco partidos pero no significa nada. Hay que seguir. Repetir lo que estamos haciendo".

El entrenador del Real Madrid ha sido preguntado por el futuro de Achraf, que podría ir al Inter de Milán: "Hakimi es nuestro pero aquí puede pasar de todo. Ha hecho una buena temporada. Pero en este club hay dos cosas: la económica y la deportiva. Ahora no es el caso de hablar de eso. Pueden pasar cosas en breve pero yo hablo de la parte deportiva. Me interesa la situación de Achraf pero es algo del club. Hay un club, un jugador y un entrenador. Al final hay cosas que se deciden y ya está".

"No hemos ganado absolutamente nada"

Ganar el Getafe no será clave: "No sabes lo que va a pasar mañana. Si ganamos no será nada definitivo. No vamos a cambiar. Sólo hay que seguir con nuestra energía que es buena. El Getafe nos lo va a poner complicadísimo pero vamos a intentar ganar".

Hasta que sean campeones no habrán ganado nada: "Tenemos seis partidos. 18 puntos. Hasta que matemáticamente no seamos campeones hay que seguir. Pero los rivales van a hacer todo lo posible para ganar sus partidos. Nada de confianza y nada de decir que esto se acabó. Lo viví totalmente como jugador esta situación. No hemos ganado absolutamente nada".