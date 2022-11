Zaza pide disculpas por el penalti que falló ante Alemania: "Esto me marcará para toda la vida"

El delantero de la selección italiana Simone Zaza pidió disculpas en una red social por el lanzamiento fallado en la tanda de penaltis de cuartos de final de la Eurocopa contra Alemania, y destaca que siente "haber decepcionado" a sus seguidores y que es algo que marcará su carrera.

"Además de pedir disculpas, agrego que lo siento haber decepcionado a las personas que vivieron, celebraron y al final sufrieron por este equipo. Reconozco mis responsabilidades y sigo adelante, sabiendo que este grupo hizo orgullosos a los verdaderos italianos", escribe Zaza en su cuenta de Instagram. El delantero de la Juventus, que fue tachado como uno de los principales responsables de la eliminación de Italia de la Eurocopa, admitió además que el fallo en el penalti le marcará por toda su carrera.

"Era el momento más importante de mi carrera"

"Lo que pasó me marcará para toda la vida. Era el momento más importante para el equipo y también para mí. Y me equivoqué. Quizás en unos años la gente se acordará solo de algunas cosas y no de los 23 jugadores que dieron el alma en cada entreno", publicó Zaza.

El italiano, de 25 años, quiso agradecer a la parte de afición que le apoyó tras el error, recordando que no era su intención parecer arrogante. "Quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron tras este fallo, sabiendo que no he estado arrogante, esto quiero subrayarlo", aseguró.

El delantero decidió pedir perdón a los italianos con este mensaje en las redes sociales tras las numerosas críticas recibidas por algunos aficionados, que no aceptaron la actitud mostrada en la tanda de penaltis que provocó la eliminación de Italia.