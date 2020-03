El zasca de Klopp a un periodista por el coronavirus: "¿Eres de Madrid? Espero que lo hagas mejor que las preguntas"

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, ha valorado en la rueda de prensa previa al choque de Champions League frente al Atletico de Madrid la posibilidad de jugar el partido a puerta cerrada. Klopp aseguró estar de acuerdo con cualquier medida que se tome para atajar la crisis del coronavirus.

"Ya lo dije, se trata de yo como ser humano. Cualquier persona sabe que hay cosas más importantes que el fútbol. Hay que buscar una solución. No sé si ayuda jugar a puerta cerrada", afirmó el alemán para luego añadir: "El problema es que si no estás en el fútbol estás en un bar. Vamos a respetar. Tenemos familia. Aceptaremos cualquier decisión".

Además, el técnico, ante la insistencia de los periodistas sobre la posibilidad de que es extendiese el miedo con la llegada de los jugadores desde Madrid, se mostró molesto. "¿Eres de Madrid? El fútbol es un juego nada más. Formamos parte de la sociedad. No me gusta que estén preguntando. Has venido en un vuelo. Nuestro papel es jugar al fútbol, el tuyo es comunicar. Espero que lo hagas mejor que las preguntas", esgrimió Klopp.

Tras el incidente recalcó que "en este momento todos los jugadores están con buena salud" y el hecho de que "22 jugadores que no dan la mano es una señal para la sociedad". En el ámbito estrictamente deportivo mostró grandes dudas con respecto al estado del guardameta brasileño: "Henderson está bien, pero Allison no".

Y, pese a que admitió que "la afición del Atleti no esté será importante", tiene claro que los 'Reds' deben de "rendir bien". "Las amenazas en las contras lo hace muy bien. También en los balones parados. Tienen un grupo muy maduro en competiciones europeas", afirmó el alemán sobre las virtudes del Atlético de Madrid.

"Hay jugadores que no han jugado en un estadio como Anfield con un ambiente así. Ojalá podamos utilizar el ambiente a nuestro favor", añadió.