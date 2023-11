Xavi: "Me siento apoyado por el club en todos los sentidos"

El entrenador del Barcelona, ​​Xavi Hernández, afronta dos semanas clave en su proyecto con tres partidos ante Oporto, Atlético de Madrid y Girona. Tras un nuevo tropiezo en Vallecas, el Barça está obligado a reaccionar para no entrar en crisis y que salten todas las alarmas en Can Barça. El de Terrasa se toma con filosofía las críticas al juego y explica que es algo intrínseco al club.

"Aquí siempre se habla de crisis si no ganas. Hay que ganar siempre. Es la exigencia. Siempre hay críticas, es normal, se aceptan para mejorar, ser más contundentes, tener más mentalidad positiva y ganadora. El Barça es exigencia máxima", aseguró Xavi.

El técnico catalán afirma que cuenta con la confianza de Joan Laporta y Deco y que todos reman en una misma dirección.

"Me siento apoyado por el club en todos los sentidos. Hablo a diario con el presidente y con Deco. Tenemos amistad. Creen en el proyecto, saben cómo trabajamos. Noto una confianza total. Hay confianza. Todo saldrá. Y si no, lo habremos intentado. El año pasado tampoco salían las cosas y salieron. Creo firmemente que la cosas van a salir", indicó Xavi.

"El juego y los resultados vendrán"

Respecto al juego de su equipo, Xavi opina que hay cosas que mejorar y recuperar para dar su mejor versión.

"Hay que entrar más metidos, más concentrados. Hemos regalado muchas cosas. El año pasado, regalábamos menos. En Champions, dependemos de nosotros. En LaLiga, hay que regalar menos. Hemos jugado muy bien muchos partidos, partidos, además, difíciles. Contra el Sevilla, el Athletic, el Villarreal... tenemos que creer. El juego y los resultados vendrán. Mañana, tenemos una oportunidad. Es una final. A seguir trabajando, no hay otra", explicó Xavi.

El entrenador del Barça defendió a sus jugadores y recordó que el año pasado ganaron LaLiga.

"El planteamiento está saliendo, pero no es el juego que queremos. Nos falta mucha continuidad, como en los 60 minutos del Clásico. La gente está contenta con el plan y no hay problema. Hay que entrar más metidos y concentrados", reconoció el entrenador catalán.

"Hemos fallado en la mentalidad, intensidad, presión alta... pero creo firmemente que volveremos a jugar bien. Si no, no estaría aquí. Hay que entrar más metidos, más concentrados. Hemos regalado muchas cosas. El año pasado, regalábamos menos. En Champions, dependemos de nosotros. En LaLiga, hay que regalar menos", analizó Xavi.

Respecto a los arbitrajes, Xavi no se quiso escudar en esa circunstancia pero sí admitió que no están teniendo suerte esta temporada en ese aspecto.

"Es una evidencia que llegaríamos más tranquilos (sin errores arbitrales). No hemos tenido suerte. No es una excusa. Luego me decís que me protejo en las excusas. Hay que jugar mejor, pero nos han perjudicado decisiones arbitrales. No hemos tenido suerte", opinó Xavi.

"El Oporto es un rival de alto nivel, es un test importante"

Sobre el partido ante el Oporto, el técnico catalán avisa que es "un test importante" y que el rival es de mucho nivel.

"Es un equipo muy trabajado tácticamente, sabe lo que hay que hacer. Presiona alta. Es agresivo. Es un rival de alto nivel. Es un test importante. En Oporto, sufrimos. Es un rival muy fuerte. Para nosotros será fundamental tener el apoyo de la afición. Hay que recordar que nos jugamos mucho", apuntó Xavi.

"Para nosotros es un partido importantísimo, vital. Tenemos las opciones intactas para quedar primeros de grupo. Dependemos de nosotros mismos, mañana en caso de victoria nos aseguraremos el primer lugar. Después de dos años sin poder clasificarnos para los octavos de final, para nosotros es una oportunidad y la enfrentamos con muchas ganas y mucha ilusión", indicó Xavi.

"Mañana tenemos una gran oportunidad, para mí puede ser un punto de inflexión. Tienes la oportunidad de clasificarte en el quinto partido de fase de grupos como primer clasificado para los octavos de final de 'Champions'. Creo que sería un objetivo completo, por lo tanto, tenemos que ir por él. Nos jugamos mucho. Mañana es un partido súper, súper trascendente y vital para esta competición", aventura el entrenador catalán.

Por último, Xavi realizó autocrítica con el juego de su equipo en las últimas semanas.

"Yo soy muy crítico con los jugadores. Nos hemos de exigir muchísimo. Tenemos que recuperar el juego posicional, la presión tras pérdida, la mentalidad ganadora. Hemos bajado y tenemos que ser humildes y trabajar más. Ser más compactos", explicó el de Terrasa.

"Lo más difícil en deporte es ganar después de haberlo logrado. Admiro a los deportistas que sienten esta droga de seguir ganando. Tenemos que ser unas bestias competitivas. Solo reaccionamos el otro día cuando perdíamos 1-0. Mañana hay que ir a tope", concluyó Xavi.