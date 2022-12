Xavi: "Preparamos el derbi con la idea de que no podíamos contar con Lewandowski"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, reconoció su sorpresa ante la decisión del Tribunal Central Contencioso de Madrid de suspender de forma cautelar la sanción de tres partidos dictaminada por el Comité de Competición a Robert Lewandowski.

La decisión del juzgado de Madrid permitirá al jugador polaco disputar el derbi ante el Espanyol de este sábado en el Camp Nou.

"Nos hemos enterado cuando ha acabado el entrenamiento. Hemos preparado el partido con la idea de que no podíamos contar con él. No es el mejor 'timing', pero estamos muy contentos de que pueda jugar", comentó Xavi.

El técnico del Espanyol reitero que la sanción es "desmesurada" y, tras la suspensión cautelar, le queda la incertidumbre "de saber cómo quedará al final".

En cualquier caso, Xavi admitió que "se puede entender" que el Espanyol se sienta perjudicado por esta decisión.

"Ahora hay dos o tres días para que el Comité de Árbitros apele. Es bueno saber cuándo podremos contar con él, cuál será la sanción definitiva. La organización de la sanción no está siendo buena. No sabemos si podrá jugar contra el Atlético. De hecho, puede que dentro de unas horas no podamos contar con él", explicó Xavi.

La otra novedad de la convocatoria es el central Ronald Araujo, que hoy ha recibido el alta después de tres meses recuperándose de una lesión en el aductor derecho.

"Ronald nos ha dicho que está muy bien, hay que frenarlo un poco e iremos con cautela. En principio no saldrá de inicio, pero podría tener minutos", apuntó Xavi, quien desveló que otro central, Eric García, llega al derbi "con pequeñas molestias" que le hacen ser "duda" pese a haber entrado en la convocatoria.

Tras el parón por el Mundial de Qatar, el técnico azulgrana ve al equipo preparado para reanudar la competición: "Es un derbi, estamos motivados después de un mes y medio sin competir. Tenemos ilusión, ganas, volvemos a una competición en la que seguimos líderes. Tenemos toda la plantilla disponible. Ahora el problema es para el entrenador, porque me toca gestionar".