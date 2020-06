Xavi Hernández: "Mi staff técnico se prepara para entrenar al Barcelona"

Xavi Hernández vuelve a sonar con fuerza para entrenar al FC Barcelona. El club culé ya se dirigió al exjugador antes de la destitución de Ernesto Valverde, si bien el técnico rechazó entonces la propuesta. Ahora, el catalán vuelve a sonar como posible sustituto de Quique Setién... y Xavi se deja querer.

Xavi participó en un encuentro digital sobre racismo y regularización de personas sin papeles dirigido por Jordi Évole. En el mismo también estuvieron el jugador del Athletic Club, Iñaki Williams, y Mbaye Nigan, un jugador no profesional de Senegal y que llegó a España en una patera a los 18 años.

En este encuentro el moderador preguntó a Xavi por sus planes de futuro y el exazulgrana fue tajante: "La ilusión más grande que tengo ahora es ser entrenador del Barça y volver al Barça para triunfar. No yo, sino esos futbolistas y que el Barça triunfe. Y, como consecuencia, nuestro staff técnico, que se está preparando mucho y nos hace mucha ilusión".

Además, el excapitán del Barcelona sabe cuándo sería el momento ideal para su regreso al Camp Nou: "Está claro que el escenario después de unas elecciones sería perfecto. No descarto nada. Me vinieron a buscar en enero. Estuvimos hablando y tal. Les dije que no me cuadraban ni las circunstancias ni el timing. Pero espero que se den de nuevo".

Una "persona transveral"

De momento, el Barcelona de Setién parece que no acaba de dar con la solución para mejorar el juego y la Liga se le ha puesto muy cuesta arriba tras su empate contra el Celta de Vigo y la victoria del Real Madrid ante el Espanyol. Todo esto ha vuelto a colocar a Xavi Hernández en el candelero.

El exjugador sabe que puede ser el reclamo electoral de algún candidato a presidir el Barça: "Hombre, pues imagino que sí. Lo que yo soy es una persona transversal. Soy una persona de club. Y lo que me gustaría es tener todos los condicionantes para volver en el momento exacto para empezar un proyecto de cero. Eso ya lo he dicho muchas veces pero me gustaría poder tomar decisiones futbolísticas en el Barcelona".