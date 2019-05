Xavi Hernández: "No es el momento de ir al Barça, tengo que verme más preparado"

Este jueves el jugador participó en la final de la Copa del Emir, en la que su equipo (Al-Saad) perdió contra Al-Duhail (1-4), acercándose ya el día de su adiós como futbolista, que dará paso a una etapa de entrenador con el que es ahora su actual club.

"No es que levante el dedo y vaya al Barcelona. No. El Barça son palabras mayores. Así pues, tiempo al tiempo. Evidentemente es un objetivo mío poder disfrutar en Can Barça, pero me tengo que ver muy preparado. No es el momento aún", ha señalado.

En unas declaraciones realizadas a TV3, tras el partido en Catar, el futbolista ha admitido haber vivido en "un cuento de hadas", por su etapa como jugador y por "el reconocimiento que me llevo a nivel personal, en lo futbolísticos, los títulos, las vivencias, lo que he disfrutado dentro del campo, sentirme importante en el Barça, en la selección".

Acerca del momento del Barcelona, Xavi Hernández no ha escondido que siente que su exequipo debe reencontrarse con el ADN futbolístico que le ha caracterizado y que le ha dado títulos.

"La sensación es que creo que el Barça tiene que volver a dominar los partidos. Si no, es imposible ganar la Champions. Nos lo dice la historia: el Barça ha ganado la Champions, primero cuando ha ganado la Liga y ha sido muy dominador del juego. Y ahora, en estos momentos, creo que ya no lo somos tanto", ha subrayado.