Xavi Hernández: "Messi es el mejor jugador del mundo, pero no sería tan bueno sin Cristiano Ronaldo"

"EL CLÁSICO ES LA RIVALIDAD DEL FÚTBOL EN LA FORMA MÁS PURA"

Xavi Hernández, el exjugador del FC Barcelona y actual del Al Sadd, ha querido hablar sobre el Clásico. Ha reconocido que "es muy difícil" ganar en el Bernabéu y más si no juega Messi, aunque todo apunta a que juegue e incluso, puede que sea titular. Considera al delantero argentino "el mejor jugador del mundo", pero ha recalcado que "no lo sería" si no estuviese Cristiano Ronaldo, ya que ambos "se impulsan el uno al otro".