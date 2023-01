Xavi: "Si no hay títulos esta temporada, me vais a matar"

El Barcelona se mide este jueves al Betis en la segunda semifinal de la Supercopa de España. El equipo culé llega en un buen momento, como líder de la Liga y con ganas de sumar el primer título de la temporada. Así lo ha reconocido Xavi Hernández en la rueda de prensa celebrada en Riad, Arabia Saudí.

"Creo que llegamos en un buen momento e intentaremos ganar personalidad. Queremos estar hasta el domingo y ganar la final. Nos hace especial ilusión. Nos daría tranquilidad. No cambiaría mucho lo ganemos o no pero claro, es un título. Tenemos presente no cometer errores porque el Betis es campeón de Copa. El Betis es un rival difícil.", advirtió Xavi.

"¿Ganar el título? Nos reforzaría muchísimo. En caso de ganar nos reforzaría y si no, sería una decepción. Vamos a competir al máximo nivel. De moral, de confianza. Tengo la ilusión y las ganas intactas. Estoy aquí para ganar títulos y si no hay títulos esta temporada me vais a matar. Así que a por ello. Tengo una ilusión tremenda", explicó Xavi.

"Es bueno para el fútbol español venir aquí"

El entrenador del Barcelona también valoró la decisión de la RFEF de llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

"Lo veo bien. Nosotros somos profesionales de este deporte. Es bueno para el fútbol español venir aquí, beneficia a todos los equipos; también a los amateurs o los que atraviesan problemas económicos. Hay cosas positivas y otras no tanto. El fútbol es mundial, hubo muchas críticas a Catar y después vimos que no era para tanto. Arabia Saudí, como España, tiene cosas a mejorar", explicó Xavi.

Además, Xavi ponderó la figura de Sergio Busquets y su importancia en el equipo.

"Es un futbolista transcendental para el equipo. Es un futbolista vital y un ejemplo para el vestuario; siempre está para hacer el bien del equipo. Luego, en el campo, se nota cuando no está. Tácticamente es prácticamente perfecto; hay una historia del pivote defensivo antes y otra después de 'Busi'; es un molde de nuestro pivote. Para mí, vital", admitió el entrenador del Barça.

Por último, Xavi habló sobre el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr.

"Cristiano va a ver que es una liga competitiva, con equipos de alto nivel que tiene ocho extranjeros en cada uno. No le va a ser fácil, pero es un competidor nato y seguro que va a marcar diferencias aquí, aunque no va a ser un paseo jugar en Arabia Saudí", apuntó Xavi.