Xavi: "Si no ganamos mañana, será una hecatombe"

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, ha reconocido que el equipo está en el punto que a él le gustaría en este momento de la temporada, líder de la Liga, clasificado para semifinales de la Copa del Rey y campeón de la Supercopa de España.

"¿Si está el equipo dónde quiero? Sí, a excepción de la eliminación de Champions, diría que sí. Bien situados en Liga y Copa. Con la Supercopa ganada, que nos da moral. Estamos en un momento que podemos hacer una gran temporada, pero no hay que bajar la guardia", advirtió Xavi.

El entrenador del Barcelona es consciente de que si no ganan al Girona, volverán las críticas al equipo.

"Hay que ganar al Girona. Aquí se ganan vales de tranquilidad de dos o tres días. Esto es el Barça. Hasta mañana, cierta tranquilidad. No demasiada. Este es el entorno del Barça. Lo conozco muy bien. Si no ganamos mañana, será una hecatombe. A intentar disfrutar hasta mañana. A intentar ganarlo porque será un partido difícil. Míchel ha dicho que no tienen nada que perder y nosotros saldremos con presión porque queremos ganar LaLiga", explicó Xavi.

El técnica del Barça espera un partido complicado este sábado en Montilivi.

"Me espero un rival duro, fuerte, agresivo, que hace muchas cosas bien. Orio Romeu es un gran futbolista. Buenos laterales, centrales con salida... El fútbol está muy igualado, admitió Xavi.

"Intentamos que Dembélé no se lesione nunca"

Respecto a Ousmane Dembélé, Xavi aseguró que él se siente "querido" y que trabajan para que no recaiga de sus lesiones.

"Intentamos que no se lesione nunca. Hacemos prevención, gimnasio, fuerza, control de carga. A partir de ahí, lesiones van a haber. También él ha cambiado el chip. Él siempre me ha dicho que quiere jugar en el Barça. Se siente querido, que es muy importante", indicó Xavi.

El entrenador del Barcelona habló sobre Pedri, que ante el Girona puede jugar su partido número 100 con el Barça.

"Son tremendos. Extraordinarios. 100 si mañana juega. Tiene un presente y un futuro por delante brutal. No sólo él. Tenemos una generación por delante muy joven y muy buena. Se tienen que sentir queridos porque tienen mucho talento. He visto en pocos futbolistas el talento que tiene Pedri", admitió Xavi.

El técnico del Barça también elogió a Ter Stegen, a juicio de Xavi el mejor para un equipo como el suyo.

"Para mí está entre los mejores del mundo. Si no el mejor, entre los tres sin duda. Para el Barça, es el mejor del mundo por la manera en que jugamos. Su salida de balón es perfecta. Lo entiende todo y es una garantía. Estaba criticado aquí porque aquí se critica hasta a las sillas. Nos da mucha seguridad y ha crecido. Ahora que está tan infravalorada la posesión... cuando tienes el balón, te estás defendiendo", opinó Xavi.