Xavi: "Si ganamos esta Liga no será la hostia, será la rehostia"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha comparecido en la previa del duelo ante el Rayo Vallecano y ha advertido que, pese a la distancia de 11 puntos con el Real Madrid, todavía no han ganado nada.

"Cada jornada queda una menos, pero quedan 24 puntos por jugar y llevamos 11, es una distancia significativa pero no definitiva. Cada victoria es un golpe sobre la mesa, porque es una jornada menos. Cada victoria ahora es un pasito más", indicó Xavi.

El entrenador catalán aseguró que no piensan en récords y que el objetivo no es otro que ganar LaLiga.

"No estamos para récords, no pienso en los 9 goles encajados o en los 100 puntos o en los partidos por 1-0. Estamos ya clasificados para la 'Champions', y el año pasado acordaros dónde estábamos a estas alturas. Esa es la comparativa, no mirar a tripletes o dobletes", afirmó Xavi.

El técnico de Terrassa sí cree que el título de Liga será muy valorado por el barcelonismo.

"La gente en el Camp Nou y por la calle saben las dificultades del club. Aún no hemos ganado esta Liga, la tenemos que ganar, pero si la ganamos no será la hostia, será la 'rehostia'. El barcelonismo creo que va a valorar mucho ganar esta Liga", apuntó Xavi Hernández.

"Mejor que me digan 'jardinero' que otra cosa, y no voy a parar"

Respecto al tema del estado del césped en los estadios, Xavi insistió en que no va a parar en sus quejas y críticas cuando crea que el estado del terreno de juego no está en condiciones.

"Mejor que me digan 'jardinero' que otra cosa, y no voy a parar. De aquí a unos años creo que pensaremos, y nos pondremos las manos en la cabeza, de cuando ponían el césped encharcado o así (alto), o no había tiempo efectivo de juego. Que por muchos años me llamen el 'jardinero'", bromeó Xavi.

El entrenador del Barcelona también fue preguntado por las palabras de Ancelotti, quien aseguró que no creía que la distancia de 11 puntos en LaLiga reflejara de forma real la diferencia entre Madrid y Barça.

"Tiene toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo con Ancelotti y me lo tomo como un elogio. Es señal de que hemos hecho las cosas excelente hasta ahora. Dice mucho de lo que estamos haciendo mucho en Liga", indicó Xavi.

Respecto a su futuro, Xavi dejó claro que aún tiene un año más de contrato y que su deseo es renovar su vínculo con el Barça durante más tiempo.

"Tengo un año más de contrato. Hemos estado hablando con el 'presi', tengo muy buena relación y hay conversaciones y van muy bien. No habrá ningún tipo de problema, para nada", manifestó Xavi.

"Considero al Rayo una roca"

Por último, Xavi advirtió sobre la dificultad del partido ante el Rayo Vallecano, un equipo al que aún no ha ganado desde que se sienta en el banquillo azulgrana.

"Partido complicado, sé que es un tópico pero es el campo más pequeño. El Rayo es un equipo intenso y el más pesado de la categoría, en buen sentido. No te dejan trabajar, presionan, no dan una pelota por perdida, hacen faltas tácticas... Es un rival muy incómodo", apuntó Xavi.

"Será un partido realmente complicado por lo que es el Rayo, por lo que transmite su entrenador, y porque les considero una roca como equipo. Es el equipo más intenso de la categoría. No visualizo un juego brillante del equipo porque es un estadio muy difícil para competir", concluyó el entrenador catalán.