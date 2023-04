Xavi sigue en sus trece: "Por más memes que me hagan, el sol me molesta, no voy a parar..."

El FC Barcelona de Xavi Hernández tiene este domingo la posibilidad de "eliminar" al Atlético de Madrid de la lucha por la Liga. Ambos equipos se verán las caras en el Camp Nou en la jornada 30 cuando existen 13 puntos de diferencia entre culés y rojiblancos en la tabla de la Liga. El Madrid recibirá hoy al Celta y si gana puede ponerse a 8.

Minicrisis del Barça: 3 partidos sin ganar y 2 empates en Liga

Los azulgrana viven una 'minicrisis' de resultados, acumulan 3 partidos seguidos sin ganar y dos empates seguidos en Liga. Una victoria mañana sería un paso de gigante más hacia el título de Liga. No obstante, en la mente de Xavi sigue coleando el reparto de puntos en el Coliseum ante el Getafe el pasado fin de semana y ha vuelto a hacer hincapié en el estado del césped.

"¿La pregunta es para Quique, ¿por qué no regó el campo?"

"A mí se me critica por todo pero no me molesta nada. Por más memes que me hagan, el sol me molesta. El campo seca no nos beneficia. La pregunta es para Quique, ¿por qué no regó el campo? ¿por qué estaba el campo más alto de lo habitual? No voy a parar hasta que haya una norma por la superficie. En todos los deportes la hay. En el golf, si el césped está alto, se corta. Si LeBron tiene la pista mojada, se seca. Si llueve en tenis, se para. Y nosotros podemos hacer charcos... No me voy a callar. Normal que la juventud no vea los partidos enteros. Podíamos haber empatado igual. No es cuestión de resultado. Lo digo también cuando gano. Vamos a cuidar esto. Si queremos espectáculo, vamos a cuidarlo. Si jugamos con sol, se seca el césped. No voy a parar", criticó ferozmente el técnico del Barça.

"No pararé hasta que haya una norma por la superficie, en todos los deportes la hay"

Por otra parte, contando con la jornada de este fin de semana quedan 9 partidos y 27 puntos en juego y el Barça aventaja en 11 puntos al Madrid y en 13 al Atleti. "Perder esta Liga sería de todo menos culpa de los demás. Sería culpa nuestra", comentó Xavi, que volverá a contar con Pedri y De Jong en el encuentro de mañana.

"Perder la Liga sería solo culpa nuestra"

El catalán de 43 años alabó a su rival: "El Atleti es el equipo más en forma de la categoría. Están jugando muy bien al fútbol y una victoria contra ellos sería eliminarlos de la lucha por el título", también tuvo palabras bonitas para Simeone: "Le admiro sinceramente, tenemos poco en común en cuanto al estilo pero ahora ya se lo que es entrenar a un grande y lo que ha hecho tiene mucho mérito".

"¿Messi? No es el momento de hablar de estos temas"

¿Hay posibilidades de que el Barça se lance al fichaje de Messi? "No estoy pendiente de estos temas. Lo que me toca es trabajar. No pensar en fichajes ni en el año que viene, no es momento de hablar de Leo ni de fichajes", sentenció el exentrenador del Al-Sadd. Xavi y los culés no contemplan otra cosa que no sea la victoria este domingo ante el Atleti porque de no producirse y si el Madrid gana hoy, la Liga podría abrirse aún más.