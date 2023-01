Xavi: "No fui contundente en el tema de Alves, pido perdón a la víctima"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, admitió este domingo tras el partido ante el Getafe que no estuvo afortunado en la rueda de prensa del sábado al referirse al caso del exjugador azulgrana Dani Alves, quien está en prisión preventiva tras ser denunciado por una presunta violación.

"Creo que se malinterpretó un poco lo que quería decir. Quizá no fui demasiado contundente ayer. Es un tema bastante escabroso e importante. Obvié un poco el tema de la víctima, de las víctimas, y tenemos que condenar todos estos actos, los haga Dani Alves o quien los haga. Quiero expresar mi apoyo a la víctima y a todas las víctimas de este tipo de violencia", empezó el técnico nada más empezar la rueda de prensa posterior al partido, antes de que comenzara el turno de preguntas de los periodistas.

Además, explicó que no ha pasado un día nada agradable tras la polémica originada por el hecho de que el sábado en ningún momento se refirió a la víctima: "Pido disculpas a la víctima y a las víctimas de violencia de género. Entiendo las críticas y pido disculpas. No fui contundente. Me sabe mal que Dani haya podido hacer este tipo de actos. Me sorprende. Mi apoyo a la víctima. Pido perdón. No me expliqué bien. Me sabe mal. No he pasado un día agradable. Sé que mi voz es importante. Me sabe mal el malentendido", ha expuesto Xavi Hernández.

El exfutbolista y entrenador culé ha sufrido en las últimas horas por no expresarse bien, lo que le ha implicado recibir fuertes críticas, que él ha asumido y aceptado.

Prisión provisional sin fianza

El Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona envió el pasado viernes a prisión provisional sin fianza a Dani Alves por presunta agresión sexual a una mujer, después de que los Mossos d'Esquadra le detuvieran por agredir a una joven en una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre.

Tras la petición de la Fiscalía, a la que se ha sumado la acusación particular ejercida por la denunciante, la juez de instrucción ha decretado el ingreso en prisión del futbolista, quien este viernes declaraba en la comisaría de Les Corts de los Mossos d'Esquadra, donde fue detenido.

El futbolista Dani Alves está acusado de un presunto delito de agresión sexual a una mujer en la discoteca Sutton, en Barcelona, el pasado 30 de diciembre. Dos días después de la presunta agresión sexual, la mujer denunció al futbolista por los hechos.