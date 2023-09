Xavi, sobre el 'caso Negreira': "Nunca he tenido la sensación de que los árbitros nos hayan beneficiado"

Xavi Hernández, técnico del FC Barcelona, ha comparecido en la previa del duelo liguero ante el Sevilla y el mismo día que se ha conocido la imputación del club azulgrana por cohecho por los pagos que se realizaron a Enríquez Negreira durante 17 años. El entrenador culé ha instado a los periodistas a ir a la hemeroteca al ser preguntado por este tema.

"Tirad de hemeroteca, tanto que os gusta. De aquí a una semana habrá otra noticia, de aquí a quince días, igual; de aquí a un mes otra... Nunca ha tenido la sensación de que los árbitros nos hayan beneficiado", ha indicado Xavi Hernández.

Además, el entrenador catalán no ha querido valorar los vídeo de RMTV sobre los colegiados y se ha tomado con buen humor la pregunta.

"No opino del Madrid TV. Me parece bien la pregunta. Pero qué voy a decir, somos el Barça. No tengo opinión", aseguró Xavi.

Preguntado sobre si ha reflexionado sobre el motivo por el cuál el Barcelona abonó cantidades tanto tiempo a Enríquez Negreira, cuando este era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Xavi apuntó que no se plantea reflexionar sobre estas cosas.

"Tengo poco tiempo y me dedico a otras cosas, no a reflexionar de estos temas", zanjó el técnico catalán.

En lo puramente deportivo, Xavi analizó el último empate ante el Mallorca y los problemas defensivos que acumulan en esos primeros partidos de la temporada.

"Es un tema de estar estructurado. A veces nos falta paciencia y tenemos pérdidas innecesarias. Otras estamos mal posicionados, no llegamos a la recuperación tras pérdida. Ahora no es todo malo como después de ante el Amberes o el Betis no todo era todo tan bueno", analizó Xavi.

"¿Lamine Yamal? Hay que protegerlo..."

El técnico de Terrasa también habló sobre Lamine Yamal y las rotaciones que está aplicando con la joven perla de tan solo 16 años.

"Es un tema físico, tiene 16 y a veces se nota. El fútbol no sólo se juega con la pelota al pie. Hay veces que se nota su edad, y por eso hay que protegerlo, en función del rival, del partido... pero es un chico feliz, le gusta el fútbol, le veo muy bien... El problema es de carga física, no tiene problema en el otro aspecto", explicó Xavi.

Por último, el técnico del Barcelona se mostró confiado a volver a la senda del triunfo este viernes ante el Sevilla.

"Siempre es importante ganar para tener buenas sensaciones para los próximos partidos y a nivel moral. En esta casa, un empate es una alarma. En Mallorca no estuvimos bien. Lo hemos analizado. Mañana nos podemos poner líderes otra vez a la espera del resto de la jornada del sábado", apuntó Xavi.