Xavi, tras caer en el Clásico: "No puedo estar contento con nada, la sensación es muy mala"

El Barcelona perdió el Clásico y el liderato de la Liga en el Bernabéu, el equipo azulgrana volvió a cometer graves errores en defensa, tampoco igualó la intensidad del Madrid y no tuvo capacidad de respuesta a los goles blancos.

Esta derrota pone fin a una semana trágica para los culés, que dijeron prácticamente adiós a la Champions el pasado miércoles y que hoy pierden el liderato en detrimento de su máximo rival. Xavi, tras el partido, se mostró abatido y apenas pudo sacar conclusiones positivas.

"No puedo estar contento con casi nada, la sensación es muy mala. Hay que hacer autocrítica, sabemos desde dentro que no estamos bien", dijo el entrenador del Barça.

"Estamos en una dinámica negativa, no nos sale nada"

El equipo catalán tuvo el balón pero no encontró puntos débiles en la defensa de Ancelotti, a pesar de intentarlo no hizo ni cosquillas a los blancos: "Estamos en una dinámica negativa en la que no sale nada. Lo intentamos, tenemos fe, pero no sale. No hemos aprovechado nuestros momentos. Ellos sí", explicó el exjugador culé.

"Habíamos hablado de parar las transiciones y en la primera nos hicieron gol. Somos un equipo en construcción pero hay que mejorar", dijo Xavi sobre el plan de partido, que se vio truncado muy pronto con el gol de Benzema.

El Barça pierde así su primer partido en Liga y también el liderato en una semana negra. Afortunadamente para ellos el próximo jueves podrán volver a saltar al campo en casa ante el Villarreal, un partido que tiene más importancia de la que puede parecer, otro pinchazo supondría un golpe fatal para los azulgrana.