Xabi Alonso, sobre Rodrygo: "Es un jugador espectacular y le necesitaremos"

Xabi Alonso ha sido presentado este lunes como nuevo entrenador del Real Madrid. El tolosarra llega con la complicada tarea de reactivar a un equipo que este temporada ha estado muy por debajo del nivel esperado y que, en menos de un mes debuta en el Mundial de Clubes, en la que será la primera prueba de fuego para el ya extécnico del Bayer Leverkusen. El sucesor de Carlo Ancelotti sabe que debe trabaja a contrarreloj para encontrar con la tecla que cambie el juego de los blancos, para ello deberá solventar varias 'patatas calientes': la conexiónde Vinícius - Mbappé, el bajón anímico de Rodrygo, los problemas en defensa, la falta de fútbol en el centro del campo...

Rodrygo Goes fue uno de los nombres que se coló en la primera rueda de prensa de Xabi Alonso como nuevo entrenador del Real Madrid y el tolosarra lo dejó muy claro: cuenta con el brasileño y considera que es "un jugador espectacular".

"Es jugador del Madrid y con todos vamos a tener una conversación porque la merecen. Es un jugador espectacular y le necesitaremos", aseguró Xabi Alonso.

"Lo bueno es tener buenos jugadores, luego ya es mi problema"

El entrenador vasco fue preguntado por su estilo de juego y aclaró que lo importante es "tener buenos jugadores" y luego ya "es mi problema".

"El fútbol es dinámico. Hay que interpretar las situaciones. Hay que poner a los jugadores donde más cómodo puedan estar y demostrar sus cualidades. También el aspecto mental es muy importante. Lo bueno es tener buenos jugadores, luego ya es mi problema", señaló Xabi Alonso.

"He hecho un análisis de cómo ha jugado el equipo, de cómo están los jugadores y lo utilizo de cara a la idea que tengo yo. Los entrenadores dependemos de los jugadores y creo que los jugadores son de mucho nivel. El reto es hacer un equipo, sacar el potencial de estos jugadores y que todos vayamos a una. Si todos vamos a una, tendremos una fuerza muy potente", analizó el tolosarra sobre su nuevo equipo.

"No me suele gustar mucho describirme, pero necesito esa proximidad con el jugador, necesito la conexión para sentir lo que necesita el equipo y cada jugador. Sé lo que me toca, sé que soy el entrenador, pero me gusta estar cerca de ellos", apuntó sobre su forma de gestionar un vestuario.

Sobre la conexión entre Vinícius y Mbappé, Xabi Alonso celebró tener "jugadores de ese nivel" y afirmó que "les tenemos que sacar todo lo que tienen".

"Es una suerte que tengamos jugadores de ese nivel. No sólo Kylian o Vinicius, sino otros tantos. Son diferenciales, marcan las diferencias y les tenemos que sacar todo lo que tienen. Tengo ideas. Todavía queda tiempo hasta que nos juntemos con ellos. Pero para mí es muy importante esa comunicación de qué es lo que queremos. Son jugadores de alto nivel y es la tarea que me toca", apuntó Xabi Alonso.

Por último, el tolosarra se refirió a Jude Bellingham y su posición en el terreno de juego.

"Jude puede ser especial en cualquier sitio. Estaba en Dortmund cuando llegué y ha tenido una irrupción en los dos últimos años para marcar una época. Va a ser fundamental para los siguientes proyectos de este club. Yo le veo claro como centrocampista y con todo ese potencial que tiene vamos a intentar que sea lo más eficiente posible, ese es uno de los pasos que tenemos que dar", señaló Xabi Alonso.

