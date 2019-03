El Wolfsburgo empata en casa contra el Mainz y se aleja de Europa

Después de su brillante victoria ante el Real Madrid, el Wolfsburgo fue incapaz de pasar del 1-1 ante el Mainz en su feudo. Los locales volvieron a padecer el mal del partido entre semana y notaron el esfuerzo ante los blancos para firmar unas tablas y sumar un punto que les aleja de jugar Europa la próxima temporada, al menos vía Bundesliga.

Andre Schürrle fue el mejor de los de Dieter Hecking, que dio descanso a Draxler, Vierinha, Ricardo Rodríguez y Benaglio. Sin embargo, los 'lobos' no pudieron mantener la renta que les dio el ex del Chelsea y terminaron cediendo la igualada. Fue Jairo, ex de Sevilla y Racing, igualó el encuentro, recién ingresado al campo.

Sin tres puntos pero con el descanso de hombres clave, el Wolfsburgo tratará de culminar su gesta ante el Real Madrid.