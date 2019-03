Willian renueva con el Chelsea hasta 2020

El Chelsea ha anunciado este martes mediante un comunicado la renovación del mediapunta internacional brasileño Willian hasta el año 2020. Willian Borges da Silva, de 27 años, votado el pasado curso mejor jugador del año del conjunto londinense, ha estampado su firma en un contrato para las próximas cuatro temporadas. "Estoy muy feliz de firmar un nuevo contrato con el Chelsea".

Es un verdadero sueño seguir en este club e intentaré ayudar al equipo a ganar más títulos", dijo el futbolista, en unas declaraciones a la página web de la entidad. "He disfrutado muchísimo desde que llegué al club hace tres años. He ganado títulos y he sido nombrado jugador del año, y ahora espero poder continuar con este nivel durante los cursos que vienen y lograr más éxitos", prosiguió.

El Chelsea, feliz con la continuidad de William

El internacional brasileño -30 partidos, 6 goles-, al que todavía le quedaban dos años de contrato con los 'blues', arribó a Londres en agosto de 2013, procedente del Anzhí Majachkalá ruso por 30 millones de libras (37,4 millones de euros) "Estamos muy felices de haber acordado un nuevo contrato con Willian, quien, desde su llegada, ha demostrado que es un jugador muy importante para este equipo.

Estamos deseando ver el impacto que tendrá la próxima temporada a las órdenes de Antonio Conte", comentó, por su parte, el director deportivo del club, Michael Emenalo. En sus tres años en el suroeste de Londres, el brasileño ha disputado 140 encuentros, en los que ha marcado 19 goles, y ha ganado una Premier League (2014/2015) y una Copa de la Liga (2014/2015).