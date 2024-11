Wanda Nara denuncia a Mauri Icardi por violencia de género: "Él no quería que ella se fuese..."

Wanda Nara, influencer, empresaria argentina y expareja del futbolista Mauri Icardi, ha denunciado al jugador por un presunto delito de violencia género.

Noticia que se ha conocido hace unas horas de mano del periodista Ángel de Brito, del programa 'Los ángeles de la mañana', perteneciente a la cadena América TV. Una denuncia que ya interpuso la abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld.

"Tuvieron una discusión fuerte"

"Es grave lo que van a escuchar. Hay una denuncia contra Mauro Icardi por parte de Wanda Nara... No es que la hartó, es que es grave", dijo Ángel de Brito antes de detallar lo que habría sucedido entre la expareja: "Ella fue a ver a sus hijas. Era tarde y las hijas e hijos de Wanda estaban durmiendo. Wanda y Mauro tuvieron una discusión fuerte donde él no quería que ella se vaya", informó el comunicador, el cual explicó que cuando Wanda Nara llegó a su casa tras unas vacaciones en Brasil se encontró en su domicilio (Chateau Libertadora, en Buenos Aires) a Icardi: "Y como estaban en una habitación, la única forma de que no te dejen salir es interponerse en tu camino o esconderte la llave o lo que sea, y pasó una situación así entre ellos dos. Ella agarró sus cosas, pudo zafar y se fue", aclaró de Brito.

"Ella agarró sus cosas, pudo zafar y se fue... las cosas se fueron de las manos y ahí entra la denuncia por violencia de género"

Sin embargo, el incidente no quedó ahí: "Las cosas se fueron de las manos y es ahí donde entra la denuncia por violencia de género... La primera está caratulada como atentado y resistencia a la autoridad, y la segunda es con violencia de género", concluye el periodista.

Por otra parte, una notificación de la justicia argentina ya le ha comunicado al delantero del Galatasaray que se "abstenga de actos de perturbación o intimidación directa o indirecta respecto de Wanda Nada", y que la empresaria "reingresará en su domicilio en Avda. del Libertador". Icardi acudirá a una audiencia el próximo 15 de noviembre.

Nara e Icardi estuvieron casados pero se separaron por primera vez hace tres años tras conocerse la infidelidad del ex del Inter con China Suárez, pero tiempo después volvieron hasta que confirmaron su ruptura "definitiva" hace meses. Ambos tienen dos hijos en común.

Lesión grave de Icardi

Icardi, de 31 años y atacante del Galatasaray turco, estará fuera de los terrenos de juego cerca de un año tras una rotura de ligamentos cruzados y meniscos en su rodilla derecha el pasado 7 de noviembre ante el Tottenham.

