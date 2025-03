El Madrid se queda sin samba: Vinicius y Rodrygo, desaparecidos en un mes de febrero 'horribilis'

Mes de febrero 'horribilis' para el Real Madrid, al menos en cuanto a la Liga se refiere. El equipo de Ancelotti se ha dejado por el camino 10 de los 15 puntos disputados en Liga en el segundo mes de 2025, perdiendo así el liderato y una ventaja de 7 puntos con el Barça (antes de la derrota en Cornellá), que ahora podría colocarse como líder con 3 más que los blancos. Varios señalados, Rodrygo y Vinicius entre ellos.

El Madrid se 'contagia' del Barça de fin de año: 5 de 15 puntos en Liga

Los blancos han ganado cinco partidos y han pinchado en cuatro en el ya finalizado mes de febrero, todos los contratiempos han llegado en Liga (Espanyol, Atleti, Osasuna y Betis). Cualquier diría que se han 'contagiado' de aquel Barça de fin de año que solo pudo sumar 6 de 24 puntos. Ahora parece que le toca al Madrid, solo el Atleti se 'salva', los del Cholo, 'a la chita callando' muestran una constancia envidiable. Puede ser un vaticinio...

Vinicius y Rodrygo, desaparecidos en febrero

Volviendo a los merengues, esta dinámica contrasta con la gran eliminatoria que firmaron ante un Manchester City muy venido a menos (6-3 en el global), y las victorias por la mínima ante Leganés y Real Sociedad en Liga. Lejos de ser contundentes, el Madrid jugó bien y mereció ganar. En Liga ni una cosa ni la otra. Parece atrapado, y parte de la 'culpa' puede tenerla el bajo nivel mostrado por su dupla brasileña (Rodrygo y Vinicius).

El tridente ofensivo que tanto está dando que hablar esta temporada no termina de encajar, al menos de forma regular. Vinicius, siempre en el punto de mira, solo ha marcado un gol (Girona) y ha repartido dos asistencias (ida ante el City) en los 669 minutos (9 partidos) que ha disputado en febrero. Este sábado ante el Betis estuvo errático e intermitente, y cuando quiso meterse de lleno en el partido volvió a ser más noticia por sus piques con defensas rivales que por su desequilibrio. Vio una amarilla, la decimosegunda de la temporada. En general, está desconectado y más fallón de lo normal.

Vinicius durante el Betis-Real Madrid de Liga | Getty

Una situación parecida vive su compatriota Rodrygo. El siempre cuestionado extremo fue uno de los mejores a finales de diciembre y principios de año con 10 goles y 4 asistencias en 8 encuentros. Sin embargo, fue cambiar de mes y se vio contagiado por la dinámica de su equipo. Sin goles y solo dos asistencias en los 607 minutos (9 partidos) de febrero, su papel ha quedado en un segundo plano. Eso sí, es el único de los de arriba que se compromete en defensa. No obstante y pese a que no juegue en la izquierda (su mejor posición, ocupada por Vini), se espera mucho más de él. Retrasando un poco la posición, Bellingham tampoco ha sido decisivo: se ha perdido tres partidos (lesión y dos por sanción), vio la roja ante Osasuna y solo acumula un gol (vs City) y la asistencia a Endrick en Copa.

Un notable Mbappé sostiene al Madrid

Puede decirse que es Kylian Mbappé el que ha sostenido, hasta donde ha podido, al Madrid en los últimos partidos. Lleva ya varios meses a un gran nivel, y aunque no termina de cuajar partidos sobresalientes de forma constante es la única referencia fiable de los blancos: 6 goles (incluido el hat-trick al City) y una asistencia. Se ha perdido dos duelos (Leganés y Real Sociedad). Sus goles le han dado dos puntos al Madrid (empates ante Atlético y Osasuna) y sobre todo el pase a octavos de Champions League tras endosarle cuatro chicharros a los de Guardiola en 1/16. Eso no quita que siga algo fallón de cara a puerta y que sufra ciertas desconexiones durante los partidos.

La reciente lesión de Ceballos, el pobre rendimiento de Camavinga en el medio, el secretismo sobre el estado físico de Valverde y los continuos vaivenes en el centro de la defensa y en los laterales tampoco ayudan a que los de Ancelotti forjen un muro defensivo como el de antaño: 10 goles encajados en los 9 partidos del mes 'horribilis' de febrero.

Sin tiempo para lamentaciones, el actual campeón de Liga y Champions tiene que reaccionar ya, y no tendrá que esperar mucho para quitarse ese mal sabor de boca. Este martes recibe a un Atleti enrachado en la primera de las batallas de octavos de final. Después llegará el Rayo en Liga, de nuevo el Atleti en la vuelta, el Villarreal en La Cerámica, el Leganés y la vuelta de Copa en el Bernabéu. Mes en el que no se gana nada pero en el que se puede perder todo.

