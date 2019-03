Bakambu mantiene su idilio con la Europa League con un doblete ante el Sparta

El Villarreal se adelantó en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Europa ante el Sparta de Praga con un 2-1 que acabó siendo un mal resultado para el equipo castellonense, que tuvo suficientes ocasiones como para dejar sentenciado el choque.

Y es que los de Marcelino Garcóa Toral pudieron sentenciar la eliminatoria con una goleada de escándalo, si hubieran estado más acertados. Pero tras casi once ocasiones muy claras de gol, solo pudieron marcar dos. Mientras que su rival tan sólo necesitó dos disparos para lograr un gol que les deja muy vivos en la eliminatoria.

Así ya acabaron los primeros cuarenta y cinco minutos con esa sensación de decepción en las gradas, ya que el Villarreal podía haber acabado goleando, y se marchaba a los vestuarios con un extraño empate a un gol. Recibían el primer gol en casa de la competición los amarillos, y los hacían en el último segundo de esa primera parte, gracias a un remate de cabeza de Bravek.

Bakambu y Bravek, goleadores en la primera parte

Un gol que suponía el empate y que igualaba el gol de Bakambu, que a los dos minutos y medio ya había puesto por delante a los locales. Un gol extraño, en el que un mal despeje del portero era taponado por el delantero y el balón entraba en la portería. Tras el gol, los locales dispusieron hasta cuatro ocasiones clarísimas de gol y que no supieron materializar.

Castillejo tuvo dos remates en área pequeña y con el balón botando, que no supo aprovechar. Una la paró al portero, la otra la mandó fuera a los doce y treinta y cinco minutos. Bakambu también tuvo dos muy claras, pero las dos se las paró Bicik, a los 20 y 32 minutos. Soldado también tuvo la suya, en un remate de cabeza que salió muy cerca de la escuadra.

Con ello se estaba viendo el mejor partido en casa de los amarillos, con alguna llegada aislada de los jugadores del Sparta de Praga. Y en una de ellas, puede que en la única en la que remataron entre los tres palos, igualaron todo lo hecho por los locales. Los segundos cuarenta y cinco minutos debían calibrar hasta que punto había afectado ese gol y lo sucedido los primeros cuarenta y minutos.

Cambios en la segunda parte

Había que ver como reaccionaba el equipo de Marcelino, y si seguía siendo tan superior o si era el Sparta de Praga el que se asentaba mejor. Y esa segunda parte comenzó con un remate de Mario al larguero al minuto y con una disparo de Frydek para el Sparta que paró Asenjo. A los cinco minutos era Soldado el que remataba para que parara Bicik, jugada que respondía Julis con otro disparo que paraba Asnejo.

Quería el Villarreal pero lo hacía de forma acelerada, lo que propiciaba las contras de su rival. El partido no estaba gobernado y, aunque el control era local, los visitantes dejaban trazos de ser muy peligrosos. Pasaban los minutos y los castellonenses buscaban un gol que parecía no que no quería llegar, algo que por suerte lo hacía a los sesenta y tres minutos, en una gran jugada.

Un buen pase de Bruno a Denis Suárez que este dejaba a Bakambu en la frontal del área y con opción de disparo, y el franco congoleño ajustaba al palo un gran disparo. Un segundo gol de Bakambu que pudo ser el tercero diez minutos después, cuando el delantero recogía un disparo de Denis Suárez, pero su tiro fue rechazado desde el suelo por el portero Bicik, que ya había parado el primer remate.

Bakambu, goleador insaciable

Buscaba el Villarreal el tercero con intensidad, lo que devolvía el partido al guión de la primera parte. Pero otra vez la suerte o la mala puntería local se aliaba con los checos, que veían que salían vivos una vez de esos minutos de asedio.

Los amarillos llegaban a la recta final con la necesidad de un gol más y más tras ver las ocasiones perdonadas y que el resultado era corto. Pero ya las fuerzas y las ideas faltaban, por lo que no pudieron lograrlo.