Adrián Montero, un joven gallego de 23 años, se ha metido en un lío que le puede salir muy caro. Este vecino de Mugardos protagonizó una pela con dos agentes en un partido de la NBA, unos hechos por los que está acusado de cuatro delitos y por lo que podría ser condenado hasta a diez años de cárcel.

En el mesón en el que trabajó Adrián hasta hace unos meses no pueden creer lo ocurrido: "Estaría bebido, pero me extraña porque aquí no se comportaba así".