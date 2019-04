Javier Tebas se pronuncia sobre la absolución de Sandro Rosell: "Se ha hecho justicia"

Sandro Rosell ya es un hombre libre. El que fuera presidente del Barcelona ha sido absuelto de los delitos que se le imputaban después de haber pasado dos años en prisión preventiva. Su familia, como no podía ser de otra forma, está más que feliz. "He saltado de alegría y me he abrazado con mi marido", dice su mujer.

El abogado de Rosell ha expresado su malestar por el hecho de que su cliente pasase dos años en prisión. "Lo habían matado, social y civilmente. Veremos cómo lo recuperamos", cuenta.

Su hermano se ha alegrado por la decisión judicial: "Por fin se ha hecho justicia".

