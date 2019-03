Valverde: "Para el Barça es un título más pero para nosotros lo es todo"

El Athletic se juega mucho ante el Barça en la vuelta de la Supercopa de España. No sólo es un título, no sólo sería el primero en 31 años, sino que también está en juego el no tirar por tierra la ventaja de 4-0 que llevan de San Mamés. Ernesto Valverde, técnico de los bilbaínos, suma aún más importancia al envite del Camp Nou diciendo que para ellos este título "lo es todo".

Y eso es algo que les diferencia del Barça según él: "Para nosotros lo es todo. Para el Barça es un título más. Quieren algo histórico como lograr todos los títulos del año. Un título de seis significaría mucho para ellos, pero no lo mismo que para el Athletic después de tanto tiempo sin conseguir uno".

Eso sí, como muchos, Valverde no piensa que todo este hecho con el 4-0: "Todo lo que has hecho puede quedar en muy poco aunque sea un resultado histórico. Es un ventajón contra un equipo que no fuera el Barça o el Real Madrid. Nadie en el vestuario piensa que esto este hecho porque saben de lo que es capaz el Barcelona. Todos dicen que la Supercopa es ese torneo que hay en pretemporada. Ahora tenemos un resultado extraordinario y vamos a intentar defenderlo".

El técnico del Athletic no tiene intención de plantear un partido defensivo a pesar del nivel del Barça en casa: "No perderemos la vista a la portería rival ni empezaremos el partido mirando el reloj. Son superiores en muchas cuestiones. Hay otras como solidaridad, trabajo y esfuerzo que tenemos que poner encima de la mesa".

Para terminar, Valverde habla del cansancio que puedan tener sus pupilos entre el partido de ida y el 'playoff' de la Europa League: "Ellos acusaron el esfuerzo de la Supercopa e hicieron cambios. A mí me preocupa el esfuerzo del otro día y quiero que mi equipo esté fresco. Posiblemente haya cambios".