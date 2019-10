"Vamos a esperar si se confirma. Aquí se toca fondo un lunes y el miércoles estás en el cielo. Tenemos una racha buena y lo queremos refrendar ante un buen equipo como el Sevilla", respondió el técnico del Barcelona en la rueda de prensa previa al encuentro liguero ante el Sevilla que se disputará en el Camp Nou. Ernesto Valverde calificó de "fundamental" el duelo contra el equipo hispalense para afrontar el parón de selecciones "con buenas sensaciones".

Precisamente, jugadores como el uruguayo Luis Suárez y el argentino Lionel Messi no viajarán con sus respectivas selecciones, algo positivo para el técnico azulgrana: "A nosotros no nos viene mal para hacer más entrenamientos. Después de los quince días, vienen partidos decisivos, tanto en la Liga como en la Champions, y hay que estar preparados".

Con las bajas de Lenglet y Umtiti, Valverde podría apostar por Todibo, aunque no descartó otras opciones como retrasar al centrocampista Frenkie de Jong. "Todibo es una posibilidad clara, pero también entrenará hoy Araujo, del B. Para eso están los jugadores. Mañana es un partido comprometido y lo tenemos que tener en cuenta", señaló. Ernesto Valverde quiso definir a Todibo como un "jugador muy potente, con mucha velocidad", pero que todavía "tiene que regular los impulsos".

En cuanto a la posición de lateral izquierdo, tanto Junior Firpo como Jordi Alba siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. No obstante, el técnico del Barça avanzó que Alba podría entrar en la convocatoria para jugar contra el Sevilla. "Tenemos que esperar al entrenamiento, pero no está descartado. Todavía no tiene el alta, pero el otro día hizo una parte del entrenamiento y se encontró bien, pero tenemos que esperar", añadió.

Otro de los que podría recibir el alta médica de unas molestias en la rodilla es el joven Ansu Fati. Sobre la situación del delantero, Valverde afirmó que "está acusando el paso del juvenil al primer equipo tan rápido". "Es un jugador joven que tiene tiempo y ya veremos que le depara el futuro. Cuando surge un jugador de este tipo todo el mundo quiere quemar etapas", opinó Valverde ante las informaciones que sitúan a Ansu en las quinielas para jugar con la selección española absoluta.