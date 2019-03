Valdés: "No importa lo que suceda, la única manera que conozco es la del trabajo duro diario"

El guardameta español Víctor Valdés agradeció a los aficionados del Manchester United su apoyo y aseguró que seguirá "trabajando duro a diario". "No importa lo que suceda. La única manera es la del trabajo duro diario. Gracias por todo vuestro apoyo", dijo Valdés en su cuenta en la red social Twitter.

El internacional español, de 33 años, que llegó al Manchester United el pasado mes de enero sin coste después de desvincularse del Barcelona, se ha quedado sin dorsal para la presente temporada y no ha sido inscrito por el club en la lista para la fase de grupos de la Champions.

Estuvo cerca de marcharse al Besiktas

Valdés, en la órbita del Olympique de Marsella durante el mercado de traspasos que finalizó el pasado martes, estuvo cerca de marcharse al Besiktas turco, pero su fichaje no llegó a concretarse. A comienzos de pretemporada, el entrenador de los 'diablos rojos', el holandés Louis van Gaal, afirmó que el portero catalán no entraba en sus planes porque "no sigue la filosofía" del equipo.

Desde entonces, Valdés, al que le queda una temporada de contrato, se entrena en solitario en la ciudad deportiva del United mientras la prensa británica asegura que arquero y técnico podrían reconciliarse en las próximas semanas.