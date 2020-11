Manu Sánchez, presentador de Deportes de Atresmedia, recuerda a Maradona: "Si a mí me gusta el fútbol es gracias a él"

Manu Sánchez, presentador de Deportes de Atresmedia, ha visitado este jueves el plató de Espejo Público para hablarnos sobre su reacción ante la muerte de Diego Armando Maradona, la leyenda del fútbol que falleció el miércoles a causa de un paro cardíaco a los 60 años.

"A todos se nos quedó un cuerpo raro. Es un protagonista, un personaje que nos viene acompañando desde pequeños. Si a mi me gusta el fútbol como me gusta es gracias a Diego Maradona", cuenta Sánchez emocionado.

Además, el presentador ha asegurado que, cuando se enteró de la noticia de su muerte, no se lo creía. "Cómo es posible si es un personaje que me viene acompañando desde pequeño".

A su discurso, Sánchez añadía la anécdota de cuando era joven y visitó el estadio de Alicante para poder ver jugar a uno de sus ídolos. "Yo iba al campo y recuerdo que llegó el Barcelona a jugar con Diego Maradona contra el Hércules. Fui al estadio y no jugó, no sé si estaba lesionado, y me acerqué con 13 años al palco para ver si me podía hacer una foto con Diego Maradona o si me podía firmar un autógrafo. No llegué, pero luego tuve suerte y sí que le conocí", recuerda el presentador.

Otras reacciones por la muerte de Diego Maradona

A la reacción de Manu se han sumado otras muchas personalidades. Jorge Valdano, compañero de Maradona, expresó ayer su dolor ante los medios, aunque el comentarista no pudo contener las lágrimas por la pérdida de su amigo.

"Me sorprendió mucho la noticia, me ha dolido inmensamente". Inmediatamente después de estas palabras, Valdano no pudo soportar la emoción, y la conexión se tuvo que interrumpir ante la conmoción del que fue compañero de Maradona y campeón del mundo con Argentina.

Puedes ver la entrevista a Manu Sánchez sobre la muerte de Maradona en Atresplayer.