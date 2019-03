Umtiti se despide del Olympique de Lyon: "Soy como el hijo que se va para cumplir su sueño"

El defensa francés Samuel Umtiti se ha despedido del club que le vio crecer como futbolista, el Olympique de Lyon, con una emotiva carta que ha publicado en su cuenta personal de Twitter. El nuevo fichaje del Barcelona tuvo palabras de agradecimiento para el club, compañeros y afición:

"A mis 22 años y por primera vez en mi vida tengo que decir adiós. ¿Qué significa esto? Escribimos 'adiós' cuando nos separamos de algo o alguien, pero este no es el caso. No me separo del Olympique de Lyon, no borro los 14 años de mi vida y no dejo mi casa, los llevo conmigo. El OL es un sentimiento de humildad y de trabajo, es una familia. Me distancio geográficamente pero seré un Gone para siempre., con la ilusión de volver a casa.

Mi gratitud es tan grande que no quiero que parezca que este es un mensaje obligatorio. Quiero expresar mi gratitud con ahínco y sinceridad. Régis Molouba, gracias por haber creído en mí. Gracias a Cyril Dolce, Armand Garrido y Bruno Genesio por mi formación. Gracias a Remi Garde que me ha adentrado en el mundo profesional. Todas estas personas me han ayudado mucho a lo largo de mi carrera en el Olympique. Quiero dar las gracias también a Jean Michel Aulas, que ha confiado en mí y me ha animado a ir siempre adelante.

Gracias a todas las personas que me han ayudado a triunfar: entrenadores, staff y dirigentes. Me gustaría dar las gracias a todos los jugadores con los que he podido jugar en el OL, con los que he compartido el placer y el esfuerzo de la victoria. También a Carre 5, mis agentes que siempre han estado aquí para mí. No olvidaré nunca a los aficionados de Lyon y sus ánimos en Gerland y fuera del campo.

Y para acabar, gracias a mi madre, mi más fiel seguidora. Gracias a vosotros he aprendido a ser un jugador de fútbol profesional. Es mi turno de estar a la altura de todo lo que me habéis dado".