Los ultras del Foggia prenden fuego al estadio tras una derrota

Nuevo episodio de violencia en el fútbol italiano. Esta vez los protagonistas han sido ultras del Foggia que no dudaron en prender fuego al Estadio Erasmo Iacovone tras la derrota ante el Taranto FC, correspondiente a la primera jornada de la Serie C.

Al parecer y siempre según medios italianos todo ocurrió con el lanzamiento de una llamada 'bomba de fuego' que prendió una lona protectora de plástico y después originó un corto circuito. Los ultras del Foggia lanzaron el artefacto hacia la zona en la que se sentaba la afición del Taranto FC.

Al final todo quedó en un susto y triste suceso y no se han registrado heridos, tan solo daños materiales. Los aficionados del Foggia cantaron "y no hay más, el Lacovone ya no existe", según ha explicado Fabiano Marti, concejal de política de Taranto.

El Foggia ha lamentado lo ocurrido y se ha prestado a colaborar con la Policía para identificar a los responsables.

"Foggia Calcio está junto a Taranto FC y la ciudad de Taranto por lo ocurrido ayer por la tarde en el Iacovone. Esperamos que las investigaciones, que ya han comenzado, aclaren inmediatamente la naturaleza del incendio que se produjo y que, si hay intención, los responsables sean castigados. Foggia está disponible para colaborar con los organismos competentes", explicó el club italiano.