La UEFA suspende de forma provisional a Mamadou Sakho por incumplir la norma antidopaje

La UEFA ha confirmado la suspensión provisional durante 30 días y la apertura de un procedimiento disciplinario al jugador del Liverpool Mamadou Sakho, por haber incumplido la normativa antidopaje en el partido de vuelta de octavos de final contra el Manchester United (1-1) el 17 de marzo.

El futbolista no superó el control tras el citado partido y, según ha indicado la UEFA, no ha solicitado el análisis de la muestra B por lo que está suspendido de forma provisional hasta que el Comité de control, Ética y Disciplina tome una decisión definitiva después estudiar el caso en una audiencia, cuya fecha no ha sido facilitada.