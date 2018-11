Mesut Özil ha despedido en sus redes sociales a Charlie, un niño de 12 años que ha muerto tras una dura batalla contra el cáncer. El pequeño hincha del Arsenal y fan de Özil padecía un tumor cerebral del que no ha podido sobrevivir.

El futbolista alemán había compartido varios momentos con Charlie: era un gran admirador del equipo inglés y Özil le invitó en varias ocasiones al estadio durante el último año.

"Es una noticia tan triste escuchar que mi amigo y gran hincha de @Arsenal, Charlie, falleció después de su larga batalla contra el cáncer. Descansa en Paz! Te vamos a extrañar mucho Charlie", escribió Özil junto con varias fotos del niño. c

La triste despedida de Özil a Charlie, un joven hincha del Arsenal de 12 años

Such sad news to hear that my friend and huge @Arsenal supporter Charlie has passed away after his long battle with cancer. 😓🙏🏼 Rest in peace! We will miss you so much, Charlie ❤ pic.twitter.com/oXlBGNRcfG