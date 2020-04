La terrible confesión de Lukaku: "Juro que 23 de los 25 jugadores del Inter tosían y tenían fiebre en enero"

El viaje del Valencia a San Siro para jugar ante el Atalanta fue, según Giorgio Gori, alcalde de Bérgamo, una "bomba biológica". El equipo ché tuvo que viajar al epicentro del coronavirus, que en esos momentos se concentraban en el norte de Italia.

Un viaje que se debería haber evitado viendo lo que ocurrió después y más aún escuchando la confesión que ha realizado Romelu Lukaku, delantero del Inter, en un directo en Instagram con la presentadora belga Kat Kerkhofs, mujer del jugador del Nápoles Dries Mertens.

En dicho directo, el ariete belga ha asegurado que en enero "23 de los 25 jugadores" del Inter estaban enfermos y con síntomas de haberse contagiado por coronavirus.

"Tuvimos una semana libre en diciembre. Al volver juro que 23 de 25 jugadores estaban enfermos. No es una broma. Jugamos en casa contra el Cagliari y a los 25 minutos uno de nuestros defensas, Skriniar, tuvo que irse del campo. No pudo continuar y casi se desmaya. Todos tosieron y tuvieron fiebre. También me molestó. Sentí mucho calor. No he tenido fiebre en años. Después del partido hubo otra cena con los invitados de Puma en el programa, pero les di las gracias y me fui directo a la cama. Nunca nos han hecho la prueba del virus en ese momento, por lo que nunca lo sabremos con certeza", ha indicado Lukaku.

El delantero belga explicó cómo las primeras semanas de incertidumbre en Italia antes de decretarse el confinamiento.

"Regresé a Italia. Se nos permitió ir a casa por un tiempo, pero rápidamente nos volvieron a llamar. Mi compañero de equipo Diego Godín, por ejemplo, tuvo que coger tres vuelos para llegar a Uruguay. Después de unos días, tuvo que regresar. En nuestro chat grupal con el equipo, todos temíamos la cuarentena de dos semanas", aseguró Lukaku.