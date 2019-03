Ter Stegen: "No es fácil jugar poco, pero no me falta ritmo"

El portero alemán del FC Barcelona, Ter Stegen, reconoció que "no siempre es fácil" no contar con todos los minutos disponibles y jugar únicamente cuando hay Liga de Campeones o Copa del Rey, pero que se centra únicamente en "complicarle" a Luis Enrique Martínez su elección.

"No siempre es fácil (jugar tan poco), pero al mismo tiempo no me falta ritmo porque tenemos muchísimos partidos entre semana. Por ejemplo, la semana pasada no pude jugar en la Copa por lesión, pero siempre estoy feliz cuando juego y sé que puedo jugar", aseguró Ter Stegen este martes en rueda de prensa.

El guardameta culé recordó que tiene sus "partidos". "Me centro en lo que puedo hacer porque me gusta pensar en el trabajo. Y lo que puedo hacer es complicarle al míster con mis actuaciones la elección. En Liga elige a Claudio y en 'Champions', a mí, pero espero que pueda jugar más en el futuro. La situación es así y el sentimiento no cambia en este momento", añadió.

En este sentido, no piensa en si será el portero elegido para el Mundial de Clubes. "No pienso tan lejos, el horizonte es el partido del Bayer", aseveró. "Queremos disputar este partido, jugar bien y ganarlo. Queremos siempre responder a nuestro papel de favoritos y estamos primeros por algo. No me centro en el Mundial de Clubes, sólo pienso en mañana", remarcó.

"Hasta ahora todo me va bien y aunque al final siempre quiero jugar lo más posible, es el entrenador quien decide la alineación. Si juego, intento hacerlo lo mejor posible", sentenció al respecto.

Ter Stegen volverá a un BayArena en cuya última visita, con su anterior equipo, el Borussia Moenchengladbach, encajó cuatro goles. "El Leverkusen es un gran equipo y ese día me percaté de la calidad de su equipo, todas las veces que jugué con el Gladbach y también del partido de ida", afirmó.

"Sabemos de lo que son capaces y según he sabido ellos están al completo. Nosotros somos los líderes con razón y queremos sacar a relucir nuestro juego. Tenemos que tener cuidado porque saben muy cuando deben presionar al rival. Estamos con argumentos y encontraremos las soluciones pertinentes", subrayó el portero azulgrana, "feliz" porque su familia acudirá al partido.

Además, dejó claro que "no cambia nada" que ya estén clasificados como primeros y no se jueguen nada. "Queremos ganar como siempre, da igual que sea Liga, Copa o 'Champions', y ellos quieren seguir en la competición. Queremos hacer lo máximo y demostrar que somos los mejores de este grupo", comentó.

"Contra el Leverkusen siempre es peligroso jugar. Hacen mucha presión en el campo contrario y por eso vamos a intentar jugar como siempre, tener el balón y crear muchas oportunidades para hacer goles. Los equipos que juegan contra nosotros quieren aprovechar sus oportunidades, pero para el Barça es una situación que conocemos", concluyó Ter Stegen.