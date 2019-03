Tebas: "El 25% del Atlético es de un accionista chino y hay que tener máximo respeto"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha contestado a las palabras de Diego Pablo Simeone, quien se mostró sarcástico al decir que el horario 'premium' de las 16.00 hace que les puedan ver "en China", y ha recordado que "el 25 por ciento" de la propiedad del club rojiblanco es de "un accionista chino", pidiendo "el máximo respeto" hacia este tema.

"Para mí el Cholo Simeone es 'premium' y lo quiero en LaLiga para siempre, que también es 'premium'. Y el Atlético de Madrid, igual. Que el partido lo vean en China también lo es y, además, es 'premium' que el 25% del Atlético sea de un accionista chino, por lo que hay que tener el máximo respeto", pidió Tebas tras la firma de un acuerdo de colaboración entre LaLiga y el club Al-Ahli.

En este sentido, se refirió a lo ocurrido el pasado fin de semana tanto en la competición española como en ligas extranjeras. "El Bayern de Múnich jugó el sábado a las 15.30 horas tras el partido del miércoles, el Arsenal también. El Atlético jugó el sábado habiendo jugado el martes. El Barcelona jugó el domingo habiendo jugado el miércoles. Esa es la política de LaLiga", afirmó.

Por otra parte, Tebas, preguntado por el Villarreal-Barcelona y las posteriores quejas de jugadores del equipo castellonense, dijo que le "preocupa" que el fútbol español sea "noticia por un mal arbitraje más que por el propio partido de fútbol".

"Siempre digo que tenemos muy buenos árbitros pero tenemos que seguir mejorando incluso, si fuese necesario, con la introducción de tecnologías como en otros deportes, ya que a veces el árbitro es el último en enterarse de lo que ocurre en el estadio. Antes lo ven cámaras de televisión, espectadores y público", lamentó.

Además, aseguró que no le preocupa "que existan redes sociales". "Tenemos que tener cuidado del cuándo y cómo las usamos, y más en nuestras profesiones. El ámbito de lo privado y público no está del todo cercado. Pero no preocupa, creo que esto es una época como cuando los jugadores no daban declaraciones al salir del partido, luego sí, y en este caso es igual. Acabaremos regulando cómo tienen que usarse las redes sociales en este ámbito", explicó.

Por último, el presidente de la LaLiga se confesó "preocupado" por el apuñalamiento de un jugador tras un partido en la tercera división regional andaluza, ocurrido este domingo en Málaga.

"Seguimos trabajando el tema desde hace uno años. En esas categorías no es teóricamente nuestra responsabilidad, pero sí que estamos preocupados y seguiremos trabajando para que no pasen este tipo de cosas. Esperemos que los dirigentes de la Real Federación Española de Fútbol sean conscientes de que hay que trabajar mucho", pidió.