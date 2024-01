La tajante opinión de Xavi sobre el penalti de Araújo a Vinícius en la Supercopa

Xavi Hernández reconoció tras perder la Supercopa de España ante el Real Madrid (4-1) que el Barcelona salió "de la peor manera" en la final ante el conjunto blanco, algo "inadmisible".

"No puedes empezar una final encajando dos goles en los primeros diez minutos", se quejó desde la sala de prensa del Al-Awwal Park. El de Terrassa dijo estar "muy enfadado y muy decepcionado".

"Hay que ser autocríticos. No hemos parado carreras, no hemos hecho faltas tácticas, y ellos viven de eso. Y la presión alta tampoco ha sido buena", abundó Xavi.

"El penalti, que no es, nos ha matado poco antes del descanso"

Cree que el penalti no fue: "No se puede empezar una final perdiendo 2-0. Hemos reaccionado bien pero el penalti, que no es, nos ha matado poco antes del descanso. El equipo se ha desconectado en ese penalti. Nos ha faltado de todo, no hemos mostrado el nivel para competir una final de este tipo, un Clásico, contra el Real Madrid. Soy el máximo responsable, a aguantar la crítica y seguir trabajando".

Eso sí, el técnico del conjunto catalán quiso pedir perdón a los culés tras el partido: "No hemos estado a la altura. Y es el momento de pedir disculpas a la afición, porque esta no es la imagen que debe mostrar el Barça en una final y menos contra el Madrid".

Aún sigue creyendo en el proyecto

Sin embargo, Xavi aseguró que, pese a la imagen que dieron sus jugadores en Riad, sigue "creyendo en el proyecto" y se siente fuerte y con confianza para seguir al frente del equipo.

"Conmigo de entrenador el equipo ha ganado títulos no hace tiempo. Hoy no hemos estado a la altura, pero argumentos hay, si tiras a la temporada pasada, para decir que teníamos una nueva era. Ahora hay que aguantar. Necesitamos hacer un reset y luchar por los tres títulos que quedan. Estoy preparado para aguantar todas las críticas. Ya había críticas antes, no tengo problema. Es un paso atrás y un golpe duro, pero esto continúa. Habrá mucha crítica y merecida, pero no queda otra que aguantar", añadió.

"De las derrotas duras nos hemos repuesto muchas veces y estoy convencido de que volveremos a competir de la mejor manera posible. Necesitamos hacer un reset y luchar por los tres títulos que quedan. Todavía podemos hacer una buena temporada", apostilló.

Tiene "toda la confianza" de la directiva

El director deportivo del Barça, Anderson de Souza 'Deco', aseguró que Xavi Hernández "sigue con toda la confianza del presidente y de la dirección deportiva" tras la derrota en la Supercopa.

Cuestionado por si esta derrota pone en cuestión el futuro del técnico del conjunto azulgrana, Deco contestó que "esta pregunta no tiene sentido".

"Al final hemos perdido un partido, una final. No es el momento para hablar de esto. El míster sigue con toda la confianza del presidente y de la dirección deportiva. Es una derrota dura que hay que analizar, pensar y discutir, pero es una derrota que no cambia nada", señaló.

El director deportivo azulgrana felicitó al Real Madrid por haber realizado "un partido espectacular" y admitió que el cuadro catalán no supo contrarrestar los puntos fuertes de su oponente, en especial a Vinícius y a Rodrygo.

"Con 2-1 daba la sensación de que podíamos mejorar e intentar luchar, pero el 3-1 nos ha hecho bastante daño", lamentó Deco. Calificó la derrota de "dura" en un duelo que no fueron "capaces de luchar".