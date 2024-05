Surrealista: el Sevilla da marcha atrás y renueva a Navas de forma vitalicia

Locura en la capital andaluza. 48 horas surrealistas han desembocado en un cambio de decisión drástica en la directiva sevillista. Jesús Navas, que anunció el pasado jueves su marcha del club, finalmente continuará como jugador de la primera plantilla hasta diciembre de 2024. El de Los Palacios, además, no cobrará por ello y después disfrutará de un contrato vitalicio en el puesto que el desee dentro de la entidad andaluza.

"Le ofrezco un contrato vitalicio"

Así lo ha confirmado esta mañana el presidente José María del Nido Carrasco en una rueda de prensa especial: "Le ofrezco un contrato vitalicio para que juegue en el Sevilla hasta que él quiera y cuando quiera colgar las botas en el Sevilla trabaje en el Sevilla de lo que él quiera hasta el último día de vida de Jesús Navas, porque se merece estar en el Sevilla el tiempo que quiera", dijo el máximo directivo.

Una propuesta que obviamente ha aceptado el futbolista de 38 años: "Me quiero retirar en Nervión. Acepto de buen grado continuar en la entidad que me tiene enamorado y colgaré las botas en diciembre como sevillista, como siempre he soñado".

Horas antes, Navas publicó una carta en la que explicaba cómo lo había vivido él: "Ni yo mismo me lo creo. Pero es así como se ha dado. He leído que dicen que la decisión la tenía tomada desde hace tiempo, pero, con todo respeto, no ha sido así. Porque es mi Sevilla y porque no ha habido ninguna llamada, ninguna, de quienes debían proponer mi continuidad. Pero todavía es más doloroso afrontar que después de comunicarlo no hubo un 'espera, vamos a verlo'... Siempre me ha llegado que podía estar aquí hasta que quisiera, pero nadie me ha despejado las dudas de que al terminar la temporada se produjera esa llamada que confirmara mi continuidad", explicó el lateral.

Así ha sido el comunicado oficial del Sevilla de este sábado en el que se anuncia la 'vuelta' de Navas:

Comunicado oficial del Sevilla FC

"El presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, y Jesús Navas han acordado este mismo sábado por la mañana la renovación de la leyenda sevillista hasta el 31 de diciembre de 2024, fecha en la que el canterano dejará los terrenos de juego para pasar a trabajar en la entidad en el puesto que desee con carácter vitalicio.

Jesús Navas ha querido trasladar unas palabras al sevillismo: "Ni un segundo he dudado en contestar afirmativamente a la propuesta realizada por el presidente de mi Sevilla FC. Sí, me quiero retirar en Nervion. Quiero seguir jugando para mi Sevilla. Acepto de buen grado continuar ligado a la entidad que me tiene enamorado".

Añade el canterano que "mi deseo, y así se lo he trasladado al presidente, es continuar jugando hasta diciembre en una transición para ayudar al equipo. Será en esa fecha cuando decida colgar las botas con la camiseta con la que siempre soñé hacerlo, vestido de sevillista. Una cosa más, estos próximos meses, mis últimos como futbolista profesional, no los cobraré. El sueldo que se acuerde con el presidente será donado a una Fundación. Es mi decisión y así se lo he comunicado al club. Quiero q la afición sepa todos los detalles y que nos guíe la transparencia".

'Vuelve' la leyenda del Sevilla

Navas 'vuelve' al club en el que ha pasado 17 temporadas, separadas en dos etapas diferentes, en las que ha disputado 688 partidos, siendo el jugador con más partidos en la historia de la entidad hispalense. Navas ha disputado hasta la fecha 688 partidos en el Sevilla, 500 en la competición doméstica tras ser titular este miércoles ante el Cádiz, 47 en la Champions League, 65 en la Europa League, 67 en la Copa del Rey, 5 en la Supercopa de España y 4 en la Supercopa de Europa, en los que ha conseguido en total 39 goles y 119 asistencias. Le quedarán varios partidos más para agrandar su leyenda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com