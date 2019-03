SORTEO CUARTOS DE FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE 10/4 | 16/4

Ajax

Juventus 9/4 | 17/4

Liverpool

Oporto 9/4 | 17/4

Tottenham

Man. City 10/4 | 16/4

Man. United

Barcelona

AJAX VS JUVENTUS, LIVERPOOL VS OPORTO Y TOTTENHAM VS CITY, OTROS DUELOS El Barcelona jugará contra el Manchester United en los cuartos de final de Champions League El Barcelona visitará Old Trafford en su camino hacia el Wanda Metropolitano. Los culés, tras el sorteo de cuartos de final de la Champions, jugarán ante el Manchester United, siendo la vuelta en el Camp Nou. De ganar el duelo, jugará las semifinales ante el ganador del Liverpool - Oporto.