Soldado: "Fui a Inglaterra con ganas e ilusión, era un reto personal"

El delantero del Villarreal Roberto Soldado afirmó que, tras los dos años que ha pasado en Inglaterra, su objetivo es "volver a ser feliz".

"Fui allí (Inglaterra) con ganas e ilusión, ya que aquello era un reto personal y suponía un paso importante para los míos. Pensaba que las cosas me irían bien y que aquel era el fútbol idóneo para mí por la forma de jugar en la Premier, pero fue todo lo contrario", destacó.

Respecto a su regreso a España, señaló que se encuentra muy bien, con mucha ilusión y ambición.

"Me he encontrado con un cuerpo técnico con muchas ganas de trabajar y las ideas muy claras. Todo ello, unido al buen recibimiento que he tenido, la verdad es que estoy muy feliz", dijo.

Soldado destacó que ahora disfruta sobre el terreno de juego y se siente partícipe de todo lo que hace su equipo, un grupo "muy dinámico, que genera ocasiones y que permite pasarlo bien".

El atacante valenciano ve muy movido el inicio de la actual Liga.

"Por ahora se trata de una Liga muy competitiva en la que ganar cualquier partido es muy complicado porque todos los equipos trabajan mucho y convierten la competición en algo muy emocionante", indicó.

"La verdad es que me gusta una Liga revuelta, en la que nosotros podemos estar arriba", indicó el exjugador de Real Madrid, Osasuna, Getafe, Valencia y Tottenham Hotspurs.

Para Soldado, ser líderes únicamente conlleva la obligación de tratar de serlo la próxima semana.

"Cada jornada que pasemos ahí faltará menos para el final y nos permitirá disfrutar", indicó. "Aunque la Liga no es el objetivo, estar ahí es algo que debemos valorar y celebrar", concluyó el atacante del Villarreal.